Ağustosta en fazla sigaranın fiyatı arttı
49 dakika önce
İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi 27,27 ile uzun ve kısa filtreli sigaralar yüzde oldu.
İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi 27,27 ile uzun ve kısa filtreli sigaralar yüzde oldu. Bu dönemde fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 26,16 ile erik olarak belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:54
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