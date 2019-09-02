Son Dakika Haberleri: Ağustosta en fazla sigaranın fiyatı arttı
Son Dakika Ekonomi Haber

Ağustosta en fazla sigaranın fiyatı arttı

49 dakika önce

İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi 27,27 ile uzun ve kısa filtreli sigaralar yüzde oldu.

Ağustosta en fazla sigaranın fiyatı arttı, System.String[]

İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi 27,27 ile uzun ve kısa filtreli sigaralar yüzde oldu. Bu dönemde fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 26,16 ile erik olarak belirlendi.

İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:54 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray, Florin Andone ile anlaştı!
Mesainin ilk günü kapıya kamyon dayayıp iş yerini boşalttılar! Konsere geç çıkan şarkıcı Derya Uluğ, protesto edildi Ağustos ayının zam şampiyonu sigara oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.9.2019 10:43:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağustosta en fazla sigaranın fiyatı arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]