Son Dakika Haberleri: "Ağustosta konut satışları ilk kez geçen senenin üzerine çıktı"
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"Ağustosta konut satışları ilk kez geçen senenin üzerine çıktı"

44 dakika önce

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkurtoğlu, ağustos ayında yaklaşık 111 bin konut satışıyla ilk kez geçen senenin rakamlarının üzerine çıkıldığını bildirdi.

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkurtoğlu, ağustos ayında yaklaşık 111 bin konut satışıyla ilk kez geçen senenin rakamlarının üzerine çıkıldığını bildirdi.

Erkurtoğlu, yaptığı yazılı açıklamada İnşaat sektöründe toparlanma sinyalini geçen ay hissetmeye başladıklarını belirterek, "Temmuz ayında ilk kez konut satışları 100 bin bandının üzerine çıktı, ağustos ayında da yaklaşık 111 bin konutun satılmasıyla ilk kez geçen senenin rakamlarının üzerine çıkılmış oldu. Uzun zamandan beri yılın ikinci yarısıyla birlikte satışlarda bir hareketlilik olacağını ve özellikle son çeyrekte satışlarda artış olacağını öngörüyorduk." ifadelerini kullandı.

Faiz oranlarının düşürülmesiyle birlikte konut yatırımcısının yeniden bankadaki mevduatını konutta değerlendirmeye başladığını kaydeden Erkurtoğlu şu değerlendirmelerde bulundu:

"İpotekli konut satışları da gösteriyor ki bankalardaki konut faiz oranlarının inişi ile geçtiğimiz yıla göre yüzde 168'lik artışın olması, konut alıcılarının kampanyalardan ziyade yeniden bankalara yöneldiğini gösteriyor. Konut kredi oranı ne zaman yüzde 1'in altına inse satışlarda hareketlilik hissediyoruz. Konut almak için şu anda doğru bir zaman. 2020'de daha az konut üretilecek ve inşaat maliyetleri konutlara yansıyacak. Çünkü maliyetlerde yüzde 60'a varan bir artışa rağmen bu fiyatlara yansımış durumda değil."

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:14 Kaynak: AA
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