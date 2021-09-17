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Ağustosta kurulan şirket sayısı yüzde 30,7 arttı - Son Dakika

Ağustosta kurulan şirket sayısı yüzde 30,7 arttı

17.09.2021 11:57
Ağustosta kurulan şirket sayısı yüzde 30,7 arttı, System.String[]

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2021 yılı Ağustos ayında kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2021 yılı Ağustos ayında kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

TOBB'un yayımladığı ağustos ayı istatistiklerine göre, ağustos ayında, bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 30,7, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 24,8 oranında arttı, kurulan kooperatif sayısı yüzde 14,3 azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 28,7, kapanan kooperatif sayısında yüzde 4,6, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 3,1 artış oldu.

Ağustos 2021'de, Ağustos 2020'ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 5,9, kurulan kooperatif sayısı yüzde 33,3, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 30,2 oranında azaldı. Ağustos 2021'de, kapanan şirket sayısında 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 7, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 19,7, kapanan kooperatif sayısında yüzde 78,1 oranında artış oldu. TÜM İLLERDE ŞİRKET KURULUŞU GERÇEKLEŞTİAğustos 2021'de tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti. Ağustos 2021'de kurulan toplam 8 bin 900 şirket ve kooperatifin yüzde 86,4'ü limited şirket, yüzde 12,6'sı anonim şirket, yüzde 1,1'i ise kooperatif olarak oluştu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,4'ü İstanbul, yüzde 9,6'sı Ankara, yüzde 6,8'i İzmir'de kuruldu. 1199 yabancı ortak sermayeli şirketin 115'i anonim, 1084'ü limited şirket olarak kuruldu. 2021 yılında kurulan şirketlerin 1149'u belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 428'i işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri ve 440'ı gayrimenkul acenteleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 83,4'ünü yabancı sermayeli ortak payı oluşturmakta.71 BİN 139 ŞİRKET VE KOOPERATİF KURULDU2021 yılında toplam 71 bin 139 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 60 bin 886 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 52,3'ünü, 9 bin 307 anonim şirket ise yüzde 47,7'sini oluşturmakta. Ağustos ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, temmuz ayına göre yüzde 12,5 oranında azaldı. Ağustos 2021'de şirket ve kooperatiflerin 2 bin 980'i ticaret, 1404'ü imalat ve 934'ü inşaat sektöründe kuruldu. Ağustos 2021'de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 773'ü toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 495'i inşaat, 244'ü imalat faaliyetleri sektöründe yer aldı. Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin 404'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 229'u inşaat, 174'ü imalat sektöründe, bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 545'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 214'ü inşaat, 138'i imalat sektöründe yer aldı.

Ağustos 2021'de kurulan 96 kooperatifin 55'i konut yapı kooperatifi, 16'sı işletme kooperatifi, 9'u tarımsal kalkınma kooperatifi olarak kuruldu. Ağustos 2021'de kurulan 1199 yabancı ortak sermayeli şirketin 665'i Türkiye, 91'i İran, 34'ü Suriye ortaklı olarak kuruldu.


Kooperatif, Türkiye, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Ağustosta kurulan şirket sayısı yüzde 30,7 arttı - Son Dakika Ekonomi


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