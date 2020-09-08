"Ağustosta mobilyada talep patlaması oldu" - Son Dakika

"Ağustosta mobilyada talep patlaması oldu"

BMD Başkanı Sinan Öncel, "Sezon sonu indirimlerine rağmen AVM'lerde cironun yüzde 50'nin altında kaldığını beyan eden üyelerimizin oranı temmuzda yüzde 17 iken, ağustosta yüzde 24'e ulaştı.

BMD Başkanı Sinan Öncel, "Sezon sonu indirimlerine rağmen AVM'lerde cironun yüzde 50'nin altında kaldığını beyan eden üyelerimizin oranı temmuzda yüzde 17 iken, ağustosta yüzde 24'e ulaştı. Ağustosta mobilyada talep patlaması olurken, dizüstü bilgisayar, cep telefonu, spor ayakkabı ve mücevher satışlarında da ciddi artış var" dedi.

Türkiye'nin önde gelen markalarını çatısı altında bulunduran Birleşmiş Markalar Derneği (BMD), üyeleri arasında yaptığı anket çalışmaları ile perakende sektörünün nabzını tutmaya devam ediyor. Derneğin ağustos ayı anketine göre, hazır giyim mağazalarının ciroları temmuza göre gerilerken, elektronik, mobilya, beyaz eşya, spor ayakkabı ve markalı mücevher mağazalarının cirolarında önemli artışlar kaydedildi. BMD Başkanı Sinan Öncel konu hakkında değerlendirmede bulundu.

Sinan Öncel, ağustos ayı anketini dernek çatısı altındaki 416 markadan 325'ini bünyesinde barındıran 56'sı hazır giyim, 25'i ayakkabı olmak üzere toplam 123 üye firmanın katılımı ile gerçekleştirdiklerini bildirdi. Bazı sektörlerdeki markaların ağustos cirolarında temmuza göre gerileme olduğunu bildiren Öncel, şöyle devam etti:

"Sezon sonu indirimlerine AVM'lerde cironun yüzde 50'nin altında kaldığını beyan eden üyelerimizin oranı temmuzda yüzde 17 iken ağustosta yüzde 24'e ulaştı. Yani ağustosta her dört üyemizden biri, AVM'lerdeki mağazalarında yüzde 50 ciroyu tutturamadı. AVM'lerde yüzde 81'in üzerinde ciroyu tutturan firmalarımızın oranı ise yüzde 38'den yüzde 28'e geriledi. Cadde mağazalarında ise yüzde 81'in üzerinde ciro yapanların oranı yüzde 55'ten yüzde 49'a düştü. Perakende cirolarındaki kayıpta bir grup tüketicinin cazip krediler nedeniyle bütçesini konut ve otomobile ayırmasının da etkili olduğunu düşünüyoruz.

Cirolarda asıl gerilemeyi dernek üyelerinin yarısından fazlasını oluşturan hazır giyim firmalarımızın verilerinde görüyoruz. AVM'lerdeki hazır giyim mağazalarında cironun yüzde 50'nin altında kaldığını beyan eden üyelerimizin oranı temmuzda yüzde 19 iken ağustosta yüzde 31'e ulaştı. Aynı dönemde cirosu yüzde 81'in üzerinde olan hazır giyim firmalarımızın oranı yüzde 49'dan yüzde 29'a geriledi. Caddelerde de mağaza ciroları yüzde 81'in üzerinde olan firmalarımızın oranı yüzde 57'den yüzde 45'e düştü".

"İhracattaki artışa rağmen hazır giyim markalarımız ağustosu mutsuz geçirdi"

Öncel, ağustos ayında yurtiçindeki hazır giyim mağazalarında ciro kaybına rağmen ihracat tarafında işlerin yolunda gittiğini söyledi.

Hazır giyimin temmuzda 1,8 milyar dolarla aylık ihracat rekorunu kırdığını, ağustosta da en çok ihracat yapan sektör olduğunu hatırlatan Öncel, "Biz bu başarıdan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ancak ihracattaki artışa rağmen iç pazarda hazır giyim markalarımız ağustosu mutsuz geçirdi. İndirimlere ve kampanyalara rağmen hazır giyimden ve restoran harcamalarından kısan tüketici, cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve televizyon gibi elektronik ürünlerle, beyaz eşya, mobilya, bisiklet ve scooteri tercih etti. Düğünlerin de markalı mücevher satışına büyük katkısı oldu. Elektronik, mobilya, mücevher markalarımız ağustosta hem AVM'lerde hem de caddelerde yüzde 100 ve üzeri ciroyu yakaladılar. Özellikle mobilyada büyük bir talep patlaması oldu" diye konuştu.

"Bir daha tekrar edelim, ciro kirasından başka bir seçenek görünmüyor"

Sinan Öncel, hazır giyimin ağustosta fiyatı en çok düşen ürün gurubu olmasına rağmen satışların gerilemesinde salgın sürecinde tüketim alışkanlıklarının değişmesinin de etkisi bulunduğunu söyledi.

Evden çalışmanın yaygınlaşmasına paralel olarak takım elbise ve ofis kıyafetleri satışlarının düştüğünü bildiren Öncel, şöyle devam etti:

"Perakende sektörünün cirosuna turist harcamaları önemli katkı sunuyor. Ülkemiz geçen yıl turizmden 34,5 milyar dolar döviz geliri elde etmişti. Salgın nedeni ile bu yıl turist sayısında çok ciddi bir daralma var. Temmuzdan itibaren az da olsa turist gelmeye başladı. Ancak en iyimser tahminle bu yıl turist harcamalarının 10 - 12 milyar dolar civarında kalacağı öngörülüyor. 2019'un üçte birini bile bulamayacak yabancı harcamaları perakende sektörünün beklentilerinin çok uzağında. Burada bir kez daha altını çizmek istiyorum. Mevcut koşullarda cirosu yüzde 80'in altında kalan mağazalar için ciro kirasından başka bir seçenek bulunmuyor. Ciro kirası aynı zamanda tüm taraflar için en adil çözüm olarak görünüyor".

"Kısa Çalışma Ödeneği'nin iki ay daha uzatılması büyük önem taşıyor"

Sinan Öncel, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de perakendedeki dalgalanmanın bir süre daha devam edeceğini öngördüklerini söyledi. Öncel, kiralamalarda yıl sonuna kadar KDV ve stopaj indiriminin ardından Kısa Çalışma Ödeneği'nin iki ay daha uzatılmasının sektör için büyük avantaj olduğunun altını çizdi.

Kamu destekleri sayesinde Türkiye'de ABD ve Avrupa'dakine benzer bir iflas dalgasının yaşanmadığını vurgulayan Öncel, "Devletimizin bu önlemleri sayesinde bugüne kadar geldik. Ancak markalarımızı ciddi olarak tehdit eden 'yeni koşullar'a karşı ivedilikle bazı AVM'lerde kiracılara detaylı bilgi verilmeyen keyfi ortak alan işletme gideri uygulamasına son verilmesi ve kira güncellemeleri gerekiyor" dedi. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 11:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Ağustosta mobilyada talep patlaması oldu' - Son Dakika Ekonomi

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