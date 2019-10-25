Ağustosta üretim ve teslimat lideri linyit
1 saat önce
Ağustos ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerine göre, katı yakıtlarda ağustosta en fazla üretim ve teslimat linyitte yapıldı.
Ağustos ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerine göre, katı yakıtlarda ağustosta en fazla üretim ve teslimat linyitte yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:24
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