Son Dakika Haberleri: Ağustosta üretim ve teslimat lideri linyit
Son Dakika Ekonomi Ağustosta üretim ve teslimat lideri linyit

Ağustosta üretim ve teslimat lideri linyit

1 saat önce

Ağustos ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerine göre, katı yakıtlarda ağustosta en fazla üretim ve teslimat linyitte yapıldı.

Ağustosta üretim ve teslimat lideri linyit, System.String[]

Ağustos ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerine göre, katı yakıtlarda ağustosta en fazla üretim ve teslimat linyitte yapıldı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:24 
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