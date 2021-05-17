AĞVA SAHİLİNDEKİ AHŞAP TESİS ÇIKAN YANGINDA KÜLE DÖNDÜ - Son Dakika

İstanbul'un tursitik merkezlerinde Ağva sahilindeki bir tesis, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında küle döndü. Yangın, tesisin çevresindeki ağaçlar ile diğer tesislere sıçramadan söndürüldü.

Şile ilçesinin turistik Ağva Mahallesi sahilindeki bir tesiste öğle saatlerinde yangın çıktı. Ahşap tesisteki yangına ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Çevresinde ahşap yapılardan oluşan tesisler ile ağaçlar bulunan işletmedeki yangın büyümeden söndürüldü. Ancak tesis kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili jandarma inceleme başlattı.