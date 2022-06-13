Ağzı bağlı çuvalda ölüme terk edilen 4 kurt yavrusuna Kahramankazan Belediyesi sahip çıktı - Son Dakika
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Ağzı bağlı çuvalda ölüme terk edilen 4 kurt yavrusuna Kahramankazan Belediyesi sahip çıktı

13.06.2022 12:04

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde ağzı bağlı çuvalda ölüme terk edilen 4 kurt yavrusu belediyenin desteğiyle yaşama tutundu.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde ağzı bağlı çuvalda ölüme terk edilen 4 kurt yavrusu belediyenin desteğiyle yaşama tutundu.

Kahramankazan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, Ova Çayı mevkisine bırakılan çuvaldan hayvan sesleri geldiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, ağzı bağlı çuvalda 4 kurt yavrusu olduğunu tespit etti. Ekipler, çuvaldan çıkardıkları yavruları ilk müdahalenin ardından merkeze götürdü.

Tedavi altına alınan yavruların havasızlıktan ve açlıktan ölmek üzere oldukları belirlendi.

Beslenmesi sağlanan kurt yavruları merkezde bakıma alındı.

Ekiplerin büyük hassasiyet gösterdiği yavrular, tedavi ve bakımlarının ardından yaşama tutundu.

Sevimli yavrular, doğal yaşam alanlarına bırakılmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

"Yavruları ölüme terk edenlerin belirlenmesi için çalışma yapılıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sahipsiz ve doğadaki yaban hayvanlarına karşı her zaman duyarlı olduklarını belirtti.

Oğuz, can dostlar için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını, yapmaya da devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Onlar, dünyayı ve yaşam alanımızı paylaştığımız can dostlarımız. Onlar, bize Allah'ın emaneti. Ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaparak 4 sevimli kurt yavrumuzun yaşama tutunmasını sağladı. Sevimli can dostlarımızın yaşama tutunması bizleri çok mutlu etti. Kurt yavrularını ölüme terk edenlerin belirlenmesi için gerekli çalışmalar yapılıyor."

Ağzı bağlı çuvalda ölüme terk edilen 4 kurt yavrusuna Kahramankazan Belediyesi sahip çıktı
Ağzı bağlı çuvalda ölüme terk edilen 4 kurt yavrusuna Kahramankazan Belediyesi sahip çıktı
Ağzı bağlı çuvalda ölüme terk edilen 4 kurt yavrusuna Kahramankazan Belediyesi sahip çıktı
Ağzı bağlı çuvalda ölüme terk edilen 4 kurt yavrusuna Kahramankazan Belediyesi sahip çıktı

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Ölüme terkedilen 4 kurt yavrusu yaşama tutundu Ölüme terkedilen 4 kurt yavrusu yaşama tutundu Boş araziye terk edilen minibüs alev alev yandı Boş araziye terk edilen minibüs alev alev yandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağzı bağlı çuvalda ölüme terk edilen 4 kurt yavrusuna Kahramankazan Belediyesi sahip çıktı - Son Dakika

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