Son Dakika Haberleri: Ağzına çelik halka sıkışan köpeği, AFAD ekibi kurtardı

Ağzına çelik halka sıkışan köpeği, AFAD ekibi kurtardı

50 dakika önce

ZONGULDAK'ta, sokak köpeğinin ağzına sıkışan çelik halka, AFAD görevlilerince hidrolik pedal kesme aletiyle kesilerek, çıkarıldı.

Ağzına çelik halka sıkışan köpeği, AFAD ekibi kurtardı, System.String[]
ZONGULDAK'ta, sokak köpeğinin ağzına sıkışan çelik halka,  AFAD görevlilerince hidrolik pedal kesme aletiyle kesilerek, çıkarıldı. 
Kent merkezinde sokakta yürüyenler, köpeğin, ağzına sıkışan çelik halkayla dolaştığını gördü. Köpeği alan çevredekilerden biri, İl Özel İdaresi Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Veteriner, halkayı çıkaramayınca AFAD ekibinden yardım istedi. İhbarla kliniğe gelen AFAD görevlileri, hidrolik pedal kesme aletiyle kestiği çelik halkayı köpeğe zarar vermeden çıkardı. Sokak köpeğinin tedaviye alındığı öğrenildi. 
 


- Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 04:09 Kaynak: DHA
Zonguldak, AFAD, Güncel
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