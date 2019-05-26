Son Dakika Haberleri: Ağzına çelik halka sıkışan köpeği AFAD kurtardı

Ağzına çelik halka sıkışan köpeği AFAD kurtardı

4 saat önce

Zonguldak'ta, ağzına demir halka sıkışan sokak köpeği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Ağzına çelik halka sıkışan köpeği AFAD kurtardı, System.String[]
Zonguldak'ta, ağzına demir halka sıkışan sokak köpeği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Özel İdaresi Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezinde ağzına çelik halka sıkışmış olarak gelen köpek olduğu ihbarı üzerine AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekipler, hidrolik pedal kesme aletiyle çelik halkayı keserek köpeğe zarar vermeden çıkardı.
Sokak köpeği daha sonra veteriner tarafından tedavi edildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 01:18 Kaynak: AA
Zonguldak, AFAD, Güncel
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