Üye Girişi
Ağzına gaz bombası isabet eden Filistinlinin acıları her geçen gün artıyor - Son Dakika

Ağzına gaz bombası isabet eden Filistinlinin acıları her geçen gün artıyor

07.01.2022 11:30
Ağzına gaz bombası isabet eden Filistinlinin acıları her geçen gün artıyor

Yaklaşık 4 yıl önce İsrail askerleri tarafından atılan gaz bombasının ağzına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Filistinli Heysem Ebu Seble'nin (28) acıları geçen senelere rağmen artarak devam ediyor.

Yaklaşık 4 yıl önce İsrail askerleri tarafından atılan gaz bombasının ağzına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Filistinli Heysem Ebu Seble'nin (28) acıları geçen senelere rağmen artarak devam ediyor.

Ebu Seble, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 15 Haziran 2018'de düzenlenen barışçıl gösterilerde İsrail askerleri tarafından atılan gaz bombasının ağzına isabet etmesi sonucu ağır şekilde yaralanmıştı.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart 2018'de abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler başlatmış, eylemler 21 aydan fazla bir süre devam etmişti.

Yaralanma anı

Ebu Seble, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen yaralandığı anı sanki dün gibi hatırladığını söyledi.

Filistinli Ebu Seble, "Çok zor günlerdi, tamamen iyileşebilmem için gerekli tedaviyi olamadığımdan bu acı artmaya devam ediyor." diye konuştu.

Ürdün'de geçirdiği ameliyatlar başarısız oldu

Ağzına gaz bombası isabet etmesi sonucu üst çene kemiği kırılan, dişlerinin üçte ikisinden fazlasını kaybeden, ağzının üst kısmında bir delik açılan Ebu Seble, "Yaram tehlikeliydi ve ölüme çok yakındım, tedavi yolculuğum sırasında da çok acı çektim. Ürdün'de üst çene ve ağız için kemik nakli ameliyatı oldum ancak ameliyat başarısız oldu." dedi.

Tedavi döneminde ulaşım, barınma ve yaşam giderleri nedeniyle ekonomik şartları kötüleşen Ebu Seble, bu durumun yeniden ameliyat olmasını engellediğini söyledi.

Yeniden ameliyat edilmesi gerekiyor

Yeni ameliyat masraflarını Sınır Tanımayan Doktorlar - Fransa'nın üstlendiğini ancak ulaşım, barınma ve yaşam giderlerini kendisinin karşılaması gerektiğini aktaran Ebu Seble, herhangi bir gelir kaynağının olmaması ve bunları karşılayacak parasının bulunmaması nedeniyle tedavi için Ürdün'e gidemediğini dile getirdi.

İsrail Gazze'den çıkışına izin vermiyor

Gaz bombası isabet etmesi sonucu yüzünün deforme olduğunu ve estetik ameliyatlar gerektirdiğini anlatan Ebu Seble, İsrail'in yaklaşık 14 aydır Kudüs'teki bir Filistin hastanesinde tedavi görebilmek için Gazze'den çıkışına izin vermediğini vurguladı.

Ebu Seble, "Ürdün'de geçirdiğim ameliyatın başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra çene temizliği yaptırmam gerekti ancak İsrail sebep göstermeksizin Gazze'den çıkışımı engelledi ve engellemeye devam ediyor." dedi.

Normal bir hayattan mahrum

Ebu Seble, ağzındaki yara nedeniyle hala pek çok yiyeceği yiyemediğini, çiğneme sürecini kolaylaştırmak için sadece yumuşak besinleri tüketebildiğini dile getirdi.

Halihazırda ağrılar nedeniyle uzun süre çalışmaya dayanamadığını, ağır ekipman veya aletleri kaldıramaz hale geldiğini anlatan Ebu Seble, kendi mesleği olan elektrik işinde çalışmanın kronik tansiyon, sinüs ve bayılma gibi sonuçlar doğurduğundan mesleğini de bırakmak zorunda kaldığını aktardı.

Ebu Seble, daha önce bu işte günlük kazancının 31 dolara kadar ulaştığını ancak yaralandıktan sonra işsiz kaldığını ve zamanının çoğunu evinde geçirmeye başladığını belirtti.

Yaklaşık bir ay sonra düğün yapmayı planladığını kaydeden Ebu Seble, "İsrail'in neden olduğu bu durumda hayatıma nasıl devam edeceğimi bilmiyorum." dedi.

YORUMLAR
500

Haziran, İsrail, Gazze, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağzına gaz bombası isabet eden Filistinlinin acıları her geçen gün artıyor - Son Dakika


Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar         
11:24
Prof. Dr. Pelin Kartal, Omicron'la ilgili yeni belirti açıklaması: Diz, dirsek ve ayakta kaşıntı, deride kabarıklık Prof. Dr. Pelin Kartal, Omicron'la ilgili yeni belirti açıklaması: Diz, dirsek ve ayakta kaşıntı, deride kabarıklık         
11:23
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
7 Ocak saat 11.21! Güne yükselişle başlayan dolar 13,87'den işlem görüyor 7 Ocak saat 11.21! Güne yükselişle başlayan dolar 13,87'den işlem görüyor         
11:19
Kendi ağzından Kibariye'nin hikayesi: Çingene dediler evet çingeneyim! Kendi ağzından Kibariye'nin hikayesi: Çingene dediler evet çingeneyim!         
11:12
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı         
07:59
Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi         
00:58
Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi         
17:46
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip         
17:44
Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız         
17:19
TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi         
16:56
Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı         
16:42
Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti         
15:08
İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı         
14:24

Son Dakika Haberleri
11:22 Prof. Dr. Pelin Kartal, Omicron'la ilgili yeni belirti açıklaması: Diz, dirsek ve ayakta kaşıntı, deride kabarıklık
11:21 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Önümüzdeki süreçte daha büyük zamlar gelecek
11:20 Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı
11:18 7 Ocak saat 11.21! Güne yükselişle başlayan dolar 13,87'den işlem görüyor
11:18 MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi
11:13 Beşiktaş'ta Alman hocayla görüşmeler son aşamaya geldi
11:11 Kendi ağzından Kibariye'nin hikayesi: Çingene dediler evet çingeneyim!
11:08 Bu haber memurları ilgilendiriyor! İşte kamu tesislerindeki yeni ücretler!
11:01 Tedirgin eden gelişme! 46 mutasyona sahip koronavirüs varyantı tespit edildi!
11:00 7 Ocak saat 11.00! Altının gram fiyatı 797 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 11:35:26. #1.13#
SON DAKİKA: Ağzına gaz bombası isabet eden Filistinlinin acıları her geçen gün artıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement