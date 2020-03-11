Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı - Son Dakika

Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı

6 saat önce

Belçika'da metroda maskeli bir adam, ağzına götürdüğü eline tükürüğünü bulaştırarak metronun tutunma borusuna sürdü.

Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı, System.String[]

Belçika'da metroda maskeli bir adam, ağzına götürdüğü eline tükürüğünü bulaştırarak metronun tutunma borusuna sürdü. O görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekerken, şüpheli gözaltına alındı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) Avrupa'da da yayılmaya devam ediyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'de metroya binen maskeli adam, yüzündeki maskeyi aşağıya çekerek parmaklarını ağzına götürdü. Tükürükle ıslattığı parmaklarını ise metroda bulunan tutunma borusuna sürdü. O görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Söz konusu görüntülerdeki adamın gözaltına alındığı açıklandı. Brüksel Toplu Taşıma Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Alkollü olduğu belirlenen adam, polis ve güvenlik ekiplerimiz tarafından durduruldu" ifadelerine yer verildi.

Görüntü Dökümü

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-Adamın maskesini çıkarması

-Ellerini ağzına götürmesi

-Metrodaki tutunma borusuna sürmesi

-Detaylar


Çin Halk Cumhuriyeti, Belçika, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:30 Kaynak: DHA
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