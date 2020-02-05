Ağzına konserve kutusu sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı - Son Dakika

Daha sonra sahibine teslim edilen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye erleri Anıl Sargın ve Oktay Yıldırım , bir iş yerinin bahçesinde pitbull cinsi köpeğin, içindeki balığı yemeye çalışırken sıkışan dilini konserve kutusundan kurtardı.

Bunun üzerine bölgeye Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce ekip gönderildi.

Çanakkale 'de bir köpeğin ağzına sıkışan konserve kutusu, itfaiye ekibince çıkarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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