Ağzına konserve kutusu sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağzına konserve kutusu sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı - Son Dakika

Ağzına konserve kutusu sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı

6 saat önce

Çanakkale'de bir köpeğin ağzına sıkışan konserve kutusu, itfaiye ekibince çıkarıldı.

Ağzına konserve kutusu sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı, System.String[]

Çanakkale'de bir köpeğin ağzına sıkışan konserve kutusu, itfaiye ekibince çıkarıldı.

Merkeze bağlı Dörtyol köyünde köpeğin ağzına takılan kutuyu gören vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce ekip gönderildi.

İtfaiye erleri Anıl Sargın ve Oktay Yıldırım, bir iş yerinin bahçesinde pitbull cinsi köpeğin, içindeki balığı yemeye çalışırken sıkışan dilini konserve kutusundan kurtardı.

Daha sonra sahibine teslim edilen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çanakkale, Dörtyol, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:38 Kaynak: AA
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