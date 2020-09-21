Ağzına olta takılan martıyı Edremit Belediyesi personeli kurtardı - Son Dakika

Ağzına olta takılan martıyı Edremit Belediyesi personeli kurtardı

-Ölümle pençeleşen martıyı işçiler kurtardı.

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde tahminlere göre denizde ağzına zoka oltası takılan ve çöp toplama merkezinde yemek yiyemediği ve su içemediği için ölmek üzere olduğu anda Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri tarafından kurtarılan martı bakımı yapıldıktan sonra doğaya bırakıldı.

Akçay Dallas Çöp terfi merkezinde Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Personeli Mustafa Gevenli, Mehmet Akçal ve Mehmet Ali Etzam çöp yığınları yakınlarında çırpınan bir martıyı fark ettiler. Martının yanına yardım için giden ekip kuzu ağzında üçlü zoka olarak tabir edilen bir oltanın battığını gördüler. Alt ve üst gagası oltaya saplanan martının ağzını açamadığını anlayan yardım sever işçiler hassas bir çalışma ile martının ağzındaki zoka oltasını gagaya zarar vermeden çıkardılar. Daha sonra uzun zamandan bu yana aç ve susuz kaldığı anlaşılan martıya yanlarındaki ekmekten ve sudan veren yardım sever işçiler, martıya bakım yaptıktan sonra doğaya tekrar salıverdiler.