Ağzında tümör olan köpek tedavi altına alındı - Son Dakika

Ağzında tümör olan köpek tedavi altına alındı

03.05.2021 11:06

Ağzında tümör olan köpek tedavi altına alındıArdahan'da duyarlı bir vatandaş tarafından fark edilen hasta bir sokak köpeği, kanser tedavisine alındı.

Ağzında tümör olan köpek tedavi altına alındı

Ardahan'da duyarlı bir vatandaş tarafından fark edilen hasta bir sokak köpeği, kanser tedavisine alındı.

Ardahan'da sokakta yaşayan kanserli köpek, Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği Derneği ve hayvan severlerin sahip çıkması sonucu İstanbul'a götürülerek tedavi altına alındı. Süreci anlatan SOHAYKO Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, 15 Martta derneğimize Ardahan'dan bir ihbar geldi. İhbarda ağzında tümör olan bir köpek olduğu söylendi. Tedavi olması için bu köpeği İstanbul'a getirdiklerini söyledi.

Yılmaz, dostumuza Yapılan biopsi sonucunda ağzındaki tümörün Fibrosarkom kanser türü olduğunun tespit edildiğini söyleyerek, "Köpekte yapılan tetkiklerde ağzında ciddi bir kanser türü olan FİBROSARKOM olduğu tespit edildi. Bilgisayarda tomografileri çekildi, Biopsileri yapıldı. ve bunun sonucunda vücudunda bimetas olmadığına karar verildi" dedi.

Köpeğin kanser türüne göre tedavi olduğunu ve şuan radyoterapi gördüğünü söyleyen Yılmaz, "Şu an radyo terapi görüyor. Radyo terapiden sonrada ağzındaki o kitlenin alınarak daha sonra kemoterapi görmesi sağlanacak. Türkiye'de yapılmayanı yapıyoruz. Özellikle sahipsiz sokak hayvanları için bu çok büyük bir adım. Çünkü Ülkemizde sahipsiz sokak hayvanlarına rağbet edilmiyor. Çok ağır tedavilerde dernekler ne yazık ki tedavi almaktan kaçınıyorlar. Şu an için tedavimiz iyi gidiyor. Derneği olarak bütün tedavilerini üyelerimiz ve gönüllülerimizle birlikte karşılamaktayız. Umarız bir an önce hayvan hakları yasası çıkar ki bu hayvanları sokaklara terk eden insanlar ciddi cezalar alırlar" diye konuştu.

Yılmaz, "Burada amaç dostumuzun ağzındaki kitleyi küçültmek. Daha sonra veterinerlerimiz ameliyat yapacaklar ve sonrasında kemoterapi devam edecek. Önümüzdeki tedavi sürecimiz oldukça uzun, oldukça meşakkatli ve özellikle dostumuz için çok ağır bir tedavi süreci. Türkiye'de yapılmayanı yapıyoruz. Sahipsiz sokak hayvanları için dünyada kullanılan son teknolojileri kullanmaya çalışıyoruz. Böyle birçok vakamız var. Kanserli, sakat gibi çeşitli vakalarımız var. Elimizden geldiğince bu sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yılmaz, hükümete de seslenerek biran önce hayvan hakları yasasının çıkmasını beklediklerini belirtti.

Ağzında tümör olan köpek tedavi altına alındı
Ağzında tümör olan köpek tedavi altına alındı
Ağzında tümör olan köpek tedavi altına alındı
Ağzında tümör olan köpek tedavi altına alındı
Ağzında tümör olan köpek tedavi altına alındı
Ağzında tümör olan köpek tedavi altına alındı
Ağzında tümör olan köpek tedavi altına alındı
Ağzında tümör olan köpek tedavi altına alındı
Ağzında tümör olan köpek tedavi altına alındı
Ağzında tümör olan köpek tedavi altına alındı
Ağzında tümör olan köpek tedavi altına alındı

Rehabilitasyon, Ardahan, Kanser, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ağzında tümör olan köpek tedavi altına alındı - Son Dakika


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