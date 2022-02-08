Ağzında sigarayla elektrik akımına kapılan güvenlik görevlisi, görüntüler gün yüzüne çıkınca işten kovuldu - Son Dakika

Esenyurt'ta 24 Ocak Pazartesi günü sabah saatlerinde Esenyurt ilçesi Esenkent Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana gelen olaya göre sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Fatma Işık, güvenlik kulübesinde kullandığı elektrikli ısıtıcının yerini değiştirmek istedi. Isıtıcıdaki elektrik kaçağı nedeniyle Fatma Işık çarpıldı. Akıma kapılan kadın, yere yığıldı. Daha sonra kendine gelen kadın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKINCA İŞTEN KOVULDU

Ölümden dönen Işık'ın bağlı olduğu firma olayın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda Işık'ın sigara içtiğinin gözükmesi üzerine firma yetkilileri, kadını işten çıkardı.