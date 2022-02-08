Üye Girişi
Ağzında sigarayla elektrik akımına kapılan güvenlik görevlisi, görüntüler gün yüzüne çıkınca işten kovuldu - Son Dakika

Ağzında sigarayla elektrik akımına kapılan güvenlik görevlisi, görüntüler gün yüzüne çıkınca işten kovuldu

08.02.2022 18:15

İstanbul Esenyurt'ta bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan kadın, kulübede sigarasını yakacağı sırada elektrikli ısıtıcının akımına kapıldı. Şans eseri olayı yara almadan atlatan kadın, kulübede sigara içtiğinin ortaya çıkmasından sonra işten kovuldu.

Esenyurt'ta 24 Ocak Pazartesi günü sabah saatlerinde Esenyurt ilçesi Esenkent Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana gelen olaya göre sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Fatma Işık, güvenlik kulübesinde kullandığı elektrikli ısıtıcının yerini değiştirmek istedi. Isıtıcıdaki elektrik kaçağı nedeniyle Fatma Işık çarpıldı. Akıma kapılan kadın, yere yığıldı. Daha sonra kendine gelen kadın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKINCA İŞTEN KOVULDU

Ölümden dönen Işık'ın bağlı olduğu firma olayın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda Işık'ın sigara içtiğinin gözükmesi üzerine firma yetkilileri, kadını işten çıkardı.

YORUMLAR
500

Güvenlik Görevlisi, Fatma Işık, Esenyurt, Sigara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağzında sigarayla elektrik akımına kapılan güvenlik görevlisi, görüntüler gün yüzüne çıkınca işten kovuldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:18 Son Dakika: Erdoğan'dan, gazeteci Sedef Kabaş'a 250 bin TL'lik manevi tazminat davası
18:15 Ağzında sigarayla elektrik akımına kapılan güvenlik görevlisi, görüntüler gün yüzüne çıkınca işten kovuldu
18:13 Kamyoncular yakıta gelen zammı protesto ediyor! Cumaya kadar kontak kapalı
17:58 Hasta ziyaretinde silahlı kavga! O anlar saniye saniye kamerada
17:51 Başakşehir transferde çıtayı arşa taşıdı! Yıldız futbolcular resmi imzayı attı
17:39 Oturuşuyla dikkat çeken Fransız gazeteci Putin'i kızdırdı: Bu savaşı istiyor musun?
17:37 Fantezi hevesi canından etti! Annesi acı haberi alınca yıkıldı
17:36 Son Dakika: Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi örgüt üyeliği ve tasarlayarak öldürme suçlarından tutuklandı
17:19 Fenerbahçe'yle ipleri tamamen kopardı! Mesut Özil, şaşırtan teklife "Evet" diyebilir
17:18 Artvin'de feci kaza! Kamyonet uçuruma yuvarlandı, 2 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 18:22:57. #1.11#
SON DAKİKA: Ağzında sigarayla elektrik akımına kapılan güvenlik görevlisi, görüntüler gün yüzüne çıkınca işten kovuldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement