Ağzındaki sigarayla Türkiye gündemine gelen çocuğun babası İHA'ya konuştu - Son Dakika

Ağzındaki sigarayla Türkiye gündemine gelen çocuğun babası İHA'ya konuştu

Ağzındaki sigarayla Türkiye gündemine gelen çocuğun babası İHA'ya konuştu Ubeyd Oral: "Gırgır şamata amaçlı yaptık, Türkiye'den özür diliyoruz" Mardin'in Kızıltepe ilçesinde küçük bir çocuğa sigara içirilmesi ve bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması Türkiye'nin gündemine oturdu.

Ağzındaki sigarayla Türkiye gündemine gelen çocuğun babası İHA'ya konuştu

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Ubeyd Oral: "Gırgır şamata amaçlı yaptık, Türkiye'den özür diliyoruz"

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde küçük bir çocuğa sigara içirilmesi ve bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması Türkiye'nin gündemine oturdu. Mağdur olan çocuğun babası Ubeyd Oral, gözaltına alınan M.K'nın arkadaşı olduğunu ve şaka amaçlı çocuğa sigara verdiklerini belirterek, Türkiye'den özür dilediklerini ifade etti.

Bir çocuğu sigara içirmeye çalışan M.K. bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca tepkiler çığ gibi büyüdü. Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli M.K. hakkında soruşturma başlattı. Polis ekipleri şahsı gözaltına alırken, baklava imalatında çalışan mağdur çocuğun babası 27 yaşındaki Ubeyd Oral İhlas Haber Ajansı muhabirine konuştu.

"Konunun buraya geleceğini bilmiyorduk"

Bir çocuk babası olduğunu ifade eden Ubeyd Oral, çocuğuna sigara veren ve görüntülerini sosyal medyada paylaşan M.K.'nın arkadaşı olduğunu vurguladı. Baba Ubeyd Oral, "Bu olayla ilgili hiçbir suçu yok. Akşam çocuğa süt almak için evden çıktım. Arkamdan ağladığı için onu da götürdüm. Arkadaşım onu çok sevdiği için onun yanına da uğradık. Sigaraya bakıp üst üste ağladı. Çok ağlayınca biz de kalkıp sigarayı eline verdik. Ağzına koydu, öyle çakmağı şakasına uzattık. Yani gırgır şamata amaçlı. Ama bilmiyorduk konunun buralara geleceğini. Arkadaşımın hiçbir suçu yok. Kendisi çocukları çok seviyor. Çocuklar için cebindeki son kuruşuna kadar harcayan biridir. Bu kişinin karakterine bakacak olursanız çok mükemmel bir insan" dedi.

"Bütün Türkiye'den özür diliyorum"

Haberlerde çocuğunun cinsiyetinin ve yaşının yanış yazıldığını anlatan Oral, "Benim çocuğum 1 buçuk yaşında erkek. Sadece öyle saçı uzun. Hastaneye gittik temiz raporu aldık. Doktorlar baktı, 'çocuğa iyi bakılmış' dedi. Bu olay için bütün Türkiye'den özür diliyorum ama bu çocuğun hiçbir suçu yok. Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünden de geldiler çocuğa baktılar, odasına kadar girdiler. Allah'a şükür çocuğun eksik bir şeyi yok. Çocuğa iyi bakıyoruz. Kendimizden daha iyi bakıyoruz" diye konuştu.

Kızıltepe, Türkiye, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 17:19 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağzındaki sigarayla Türkiye gündemine gelen çocuğun babası İHA'ya konuştu - Son Dakika
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