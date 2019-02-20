Son Dakika Haberleri: Ağzından Giren Mermi Boynuna Saplandı

Ağzından Giren Mermi Boynuna Saplandı

25 dakika önce

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada, ağzından giren mermi boğazına saplanan kişi tedavi altına alındı.

Ağzından Giren Mermi Boynuna Saplandı, System.String[]
İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada, ağzından giren mermi boğazına saplanan kişi tedavi altına alındı.

Eren T. (28) ile O.Ö. (40) ve R.E.Ü. (24) arasında Üçyol mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ateşlenen tabancadan çıkan mermi, Eren T'nin ağzından girip boynuna saplandı.

Yaralı, çevredekiler tarafından ticari taksiyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yaralının bilincinin açık olduğu ve kurşunun çıkarılması için ameliyata alınacağı öğrenildi.

Olay yerinden otomobille kaçtığı belirlenen şüpheliler O.Ö. ile R.E.Ü. ise kısa süren kovalamacanın ardından polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:32 Kaynak: AA

Konak, İzmir, Güncel
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