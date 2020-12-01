Ağzını bantlayıp, ellerini bağladıkları kadının ziynet eşyalarını gasbeden 2 şüpheliden 1'i yakalandı - Son Dakika

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, oturduğu evin bahçesinde ağzını bantlayıp, ellerini plastik kelepçe ile bağladıkları kadının ziynet eşyalarını gasbeden 2 şüpheliden 1'i polis ekiplerince yakalandı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, 25 Kasım'da Milas'ta meydana geldi. E.A. oturduğu evinin bahçesinde 2 şüpheli tarafından ağzı bantlanıp, elleri plastik kelepçe ile bağlandı. 2 şüpheli, bıçak zoruyla E.A.'nın altın zinciri ve bilekliğini gasbetti. E.A.'nın şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için özel ekip kurdu. Yaklaşık 5 gün boyunca özel ekip şüphelinin hareket alanında bulunan binlerce dakikalık güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Ekiplerin takibi ve HTS kayıtlarının incelenmesi ile olayın şüphelilerinin M.A. ve N.E. olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, M.A. gözaltına alındı. Diğer şüpheli N.E.'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.A. adliyeye sevk edildi.