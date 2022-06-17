Ah Nerede - 1. Bölüm Fragman - Son Dakika
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Ah Nerede - 1. Bölüm Fragman

17.06.2022 09:43

Bursa'nın önde gelen ailelerinden Hakim ve Seniha Şerbetlioğlu 'nun üniversite okumaları için İstanbul'a gönderdikleri üç oğlu, onların hiç de tahmin etmediği bir hayat yaşar.Ortanca oğulları Murat hukuk okuması gerekirken hayattaki her şeyi bahse çeviren bir kupon bağımlısıdır.

Bursa'nın önde gelen ailelerinden Hakim ve Seniha Şerbetlioğlu 'nun üniversite okumaları için İstanbul'a gönderdikleri üç oğlu, onların hiç de tahmin etmediği bir hayat yaşar.

Ortanca oğulları Murat hukuk okuması gerekirken hayattaki her şeyi bahse çeviren bir kupon bağımlısıdır. Mühendislik okuduğunu zannettikleri küçük oğulları Ömer ise barlarda çalışan bir müzisyen olmuştur. En büyük oğulları Ferit ise tıp fakültesini ailesinden habersiz yarım bırakmış, babasının parasıyla iflah olmaz bir çapkına dönüşmüştür.

Bütün hayatı kadınlar olan çapkın, yakışıklı ve genç kızların evlilik hayali kurduğu Ferit, kızların ilgisi karşısında şımarık bir çocuk gibi eğlenir ve asla tek biriyle yetinmez. Birbirinden farklı kulvarlardaki üç farklı kızı da sevmiş hepsini de ustalıkla idare etmiştir. Ta ki Zehra ile karşılaşana kadar. Burçak, Nihal, ve Sera aldatıldıklarını fark ettikleri an, bir araya gelip bir intikam planı kurarlar. Ferit onların kalbini nasıl kırdıysa, onlar da Ferit'in kalbini kıracaklardır.

Yapım: 10. Ev

Yapımcı: Suavi Doğan

Yönetmen: Bülent İşbilen

OYUNCULAR

Oktay Çubuk

Nil Keser

Tarık Pabuççuoğlu

Ayşe Kökçü

Derya Alabora

Korhan Herduran

Batuhan Sert

Asena Keskinci

Ahsen Türkyılmaz

#AhNerede

YORUMLAR
500
Kaynak: DailyMotion.com

İstanbul, Hakim, Bursa, TV, Son Dakika

Son Dakika TV Ah Nerede - 1. Bölüm Fragman - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ah Nerede - 1. Bölüm Fragman - Son Dakika
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