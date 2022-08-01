Ah Nerede 5. Bölüm Fragman - Son Dakika
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Ah Nerede 5. Bölüm Fragman

01.08.2022 09:43

Bursa'nın önde gelen ailelerinden Hakim ve Seniha Şerbetlioğlu 'nun üniversite okumaları için İstanbul'a gönderdikleri üç oğlu, onların hiç de tahmin etmediği bir hayat yaşar.Ortanca oğulları Murat hukuk okuması gerekirken hayattaki her şeyi bahse çeviren bir kupon bağımlısıdır.

Bursa'nın önde gelen ailelerinden Hakim ve Seniha Şerbetlioğlu 'nun üniversite okumaları için İstanbul'a gönderdikleri üç oğlu, onların hiç de tahmin etmediği bir hayat yaşar.

Ortanca oğulları Murat hukuk okuması gerekirken hayattaki her şeyi bahse çeviren bir kupon bağımlısıdır. Mühendislik okuduğunu zannettikleri küçük oğulları Ömer ise barlarda çalışan bir müzisyen olmuştur. En büyük oğulları Ferit ise tıp fakültesini ailesinden habersiz yarım bırakmış, babasının parasıyla iflah olmaz bir çapkına dönüşmüştür.

Bütün hayatı kadınlar olan çapkın, yakışıklı ve genç kızların evlilik hayali kurduğu Ferit, kızların ilgisi karşısında şımarık bir çocuk gibi eğlenir ve asla tek biriyle yetinmez. Birbirinden farklı kulvarlardaki üç farklı kızı da sevmiş hepsini de ustalıkla idare etmiştir. Ta ki Zehra ile karşılaşana kadar. Burçak, Nihal, ve Sera aldatıldıklarını fark ettikleri an, bir araya gelip bir intikam planı kurarlar. Ferit onların kalbini nasıl kırdıysa, onlar da Ferit'in kalbini kıracaklardır.

Yapım: 10. Ev

Yapımcı: Suavi Doğan

Yönetmen: Bülent İşbilen

OYUNCULAR

Oktay Çubuk

Nil Keser

Tarık Pabuççuoğlu

Ayşe Kökçü

Ferit Aktuğ

Derya Alabora

Aycan Koptur

Korhan Herduran

Batuhan Sert

Asena Keskinci

Merve Nur Bengi

Miray Akal

Ahsen Türkyılmaz

Cenker Alkan

#AhNerede

YORUMLAR
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Kaynak: DailyMotion.com

İstanbul, Hakim, Bursa, TV, Son Dakika

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