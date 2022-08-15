Ah Nerede 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Ah Nerede 7. bölüm fragmanı izle! Ah Nerede yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Ah Nerede yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Ah Nerede dizisinin 7. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Ah Nerede konusu nedir? Ah Nerede 7. Fragmanı nasıl izlenir! Ah Nerede oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

AH NEREDE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zehra'nın uyku sırasında sayıkladıkları Zehra ve kızların başına dert açar. Ferit'in artık Zehra'nın geçmişiyle ilgili şüphelendiği şeyler vardır.Ferit,Zehra'dan aldığı belli belirsiz bilgilerin peşine düşerken, Zehra ve kızlar da Ferit'in hiçbir şey öğrenmemesi için türlü oyunlara girerler.

Tüm bunlar olurken Ferit'i de geçmişinden gelen çok önemli bir misafir beklemektedir.Bu kişi Zehra ve Ferit'in oyunlarındaki dengeyi alt üst edecektir.Ancak Zehra'nın bundan daha önemli bir sorunu vardır; Cenker'in en büyük sırrı öğrenmesi an meselesidir.