Ah nerede dizisi, yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. Ah nerede dizisinin final bölümü fragmanı olması sebebiyle yoğun ilgi görüyor. 7. Bölümü ile final bölümünü yayınlayacak olan dizi, final bölümüyle STAR TV ekranlarında sizlerle olacak. Peki Ah nerede fragman yayınlandı mı? Ah nerede yeni bölüm fragmanı nerede yayınlandı?

AH NEREDE FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Ah nerede dizisinin 7. bölümü fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Aynı zamanda final bölümü olma özelliği taşıyan bu son bölüm, birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte Ah nerede izleyicileri tarafından merak edilen 7. Bölüm (Final) fragmanı.

AH NEREDE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Bülent İşbilen'in yönettiği dizi, 1 Temmuz 2022 tarihinde ilk bölümü yayınlandı. Ah nerede dizisi 1975 yapımı olan Türk sinemasının vazgeçilmezleri arasında yer alan Ah nerede filminin uyarlamasıdır. Ayrıca dizinin başrol oyuncuları Nil Keser ve Oktay Çubuk'tur.