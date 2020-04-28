Ahbap Derneği'nden Yerköylü 20 aileye gıda yardımı - Son Dakika

Ünlü sanatçı Haluk Levent tarafından kurulan Ahbap Derneği, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 20 aileye gıda yardımında bulundu.



AHBAP Derneği ve Eğitim İş Sendikası Yerköy İlçe Temsilcisi Osman Koçer, Ahbap Derneği'nin öncülük ettiği "dayanışma günleri" yardım kampanyası kapsamında, ilçede 20 aileye gıda yardımında bulunduğunu söyledi.

Koçer, Ahbap Derneği'nin, ihtiyaç sahibi kişilere ayni ve nakdi olmak üzere her türlü yardımda bulunduğunu belirterek, "Ünlü sanatçı Haluk Levent ile yaptığımız görüşmeler sonucunda ilçemize 20 adet gıda paketi gönderildi. Gönderilen paketler ilçemizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Buradan Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent'e ve yönetimine teşekkür ediyoruz." dedi.