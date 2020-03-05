Ahbap Derneği sınırdaki sığınmacıların çocuklarına desteğini sürdürecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahbap Derneği sınırdaki sığınmacıların çocuklarına desteğini sürdürecek - Son Dakika

Ahbap Derneği sınırdaki sığınmacıların çocuklarına desteğini sürdürecek

6 saat önce

Ahbap Derneği Genel Başkanı Haluk Levent, Avrupa'ya gitmek için aileleriyle Yunanistan sınırında bekleyen çocuklara yönelik desteklerinin süreceğini söyledi.

Ahbap Derneği Genel Başkanı Haluk Levent, Avrupa'ya gitmek için aileleriyle Yunanistan sınırında bekleyen çocuklara yönelik desteklerinin süreceğini söyledi.

Dernek tarafından Eskişehir Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kadına Şiddet ve Çocuk İstismarı" başlıklı panel, Levent'in de katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Haluk Levent, Ahbap platformuna bugüne kadar binlerce şiddet görmüş kadının başvurduğunu anlattı.

Şiddet gören kadınların bir çoğunun, "yuvam dağılmasın" düşüncesiyle polise başvurmadığını dile getiren Levent, çocuklarının geleceğini düşünen annelerin ezildiğini vurguladı.

Pek çok kadının, savcılık aşamasında eşini affettiğini belirten Levent, "Yuvasını bozmak istemiyor. Evinden ayrılmak istemiyor. Hafif şiddet gören bir kadın, eşinin kendisinden özür dilemesinin ardından konuyu kapatabiliyor. Şiddet gören tüm kadınların yanındayım. Bizler Ahbap platformu olarak da yanlarındayız. Kadınlarımızın cesaretli olmalarını istiyoruz." dedi.

"Çocuğun dini, ırkı, milleti olmaz"

Haluk Levent, İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan hain saldırıda 34 Mehmetçiğin şehit edilmesi ve Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacılara sınır kapılarını açmasına değindi.

Yunanistan sınırında bekleyen sığınmacıların çocuklarına da yardım eli uzattıklarını aktaran Levent, şöyle konuştu:

"Oradaki çocuklara su ve mama desteği verilmesini derneğimizce istedik. Çok tepki aldık. Bizlere 'siz onları besliyorsunuz' diye tepki verdiler. Bize 'o kadar çocuk yapmasalarmış' diyenler oldu. Ama doğmuş. Çocuğun dini, ırkı, milleti olmaz. Çocuk o. Onun suçu yok. Aynı zihniyet bir sokak köpeğini alıyor, başka bir sosyal paylaşımda köpeğin acizliğini yazıyor, anlatıyor. Sokak köpeği de doğmuş. Onları da çocukları da görmezden gelmek, artık geldiğimiz son nokta. Bizler onların tedavisi için sınırda su, mama, bez gibi temel ihtiyaçları karşıladık. Devam da ediyoruz. Çünkü biz insanız. İnsan onuru, her şeyden üstündür."

Eskişehirlilerin ilgi gösterdiği panelde, psikolog Emine Coşkun Sarılar ve avukat Betül Öztulum da konuşmacı olarak yer aldı.

Ahbap Derneği sınırdaki sığınmacıların çocuklarına desteğini sürdürecek

Haluk Levent, Yunanistan, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:03 Kaynak: AA
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