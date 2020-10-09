İhtiyaç sahipleri için 1500 adet yardım kolisi - Son Dakika

Ordu'daki ihtiyaç sahipleri için, Ahbap Derneği tarafından 1500 adet yardım kolisi gönderildi.

Sanatçı kimliğinin yanında, yardımseverliği ile de tanınan Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği tarafından, Ordu'daki ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere bin 500 adet yardım kolisi gönderildi. İçerisinde, gıda ve temizlik malzemesi bulunan yardım kolileri, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığı ile Ordu'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Ahbap Derneği'nin, Türkiye genelinde 30 bin iyilik gönüllüsü ile toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birisini sergilediğini ifade eden Ordu Valisi Tuncay Sonel, kentteki ihtiyaç sahiplerine bin 500 adet yardım kolisi gönderen Ahbap Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent'e teşekkür etti.

Geçtiğimiz günlerde Ordu'ya da gelen Sanatçı Haluk Levent, Vali Tuncay Sonel ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile bir araya gelmiş ve Boztepe'de çay eşliğinde sohbette bulunmuştu. - ORDU