Ahbap Derneğinden depremzedelere destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahbap Derneğinden depremzedelere destek - Son Dakika

Ahbap Derneğinden depremzedelere destek

6 saat önce

Şarkıcı Haluk Levent'in öncülüğünde kurulan Ahbap Derneğince, merkezi Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremden etkilenen vatandaşlara destek yapıldı.

Ahbap Derneğinden depremzedelere destek, System.String[]

Şarkıcı Haluk Levent'in öncülüğünde kurulan Ahbap Derneğince, merkezi Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremden etkilenen vatandaşlara destek yapıldı.

Dernekten yapılan açıklamada, derneğin Elazığ ve Malatya depremi özelinde herhangi bir bağış toplamadığı belirtilerek, derneklerin belli bir amaca yönelik yardım toplayabilmesi için Valilik onayı ile yardım kampanyası başlatabileceği bildirildi.

"Ahbap Derneği, Elazığ ve Malatya özelindeki tüm yardımlarını deprem özelinde yardım toplayarak değil, kendi hesabındaki para üzerinden yapmıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Deprem öncesinde, Genel Başkanımız Haluk Levent tarafından, Ahbap Derneği bağış hesabında bulunan paranın 384 bin lira olduğu açıklanmış olup, bu paranın deprem bölgesine çadır alınarak AFAD'a teslim edilmek üzere harcanacağı açıklanmıştır. Açıklamadan 2 gün sonra çadırlar yerine konteynerler alınarak çadırların iade edildiği duyurulmuştur. Bugün ise Sayın Haluk Levent tarafından 3 günde gelen bağışlar sonucu hesaptaki paranın 1 milyon 500 bin lira olduğu açıklanmış olup, 1 milyon lira ile konteyner alımı için Valilik bağlantısının kurulduğu, kalan 500 bin lira ile 9 evin yeniden yapımı için Arıcak Kaymakamlığı ile anlaşıldığı açıklanmıştır."

Haluk Levent, Sivrice, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ebru Yaşar, deprem bölgesine bir kamyon dolusu gıda malzemesi gönderdi
Bakan Kurum açıkladı: Elazığ'da artan kira fiyatlarına işlem yapılacak Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "FETÖ'cü müsünüz?" sorusuna yanıt verdi Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin Ortadoğu planına BMGK'da karşı çıkacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 02:56:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ahbap Derneğinden depremzedelere destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]