AHBAP gönüllüleri mesire alanında 97 torba çöp topladı - Son Dakika
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AHBAP gönüllüleri mesire alanında 97 torba çöp topladı

24.07.2022 15:36
AHBAP gönüllüleri mesire alanında 97 torba çöp topladı

ESKİŞEHİR'de Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) üyesi gençler, Mamuca Göleti mesire alanında 97 torba çöp topladı.

ESKİŞEHİR'de Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) üyesi gençler, Mamuca Göleti mesire alanında 97 torba çöp topladı.

AHBAP Eskişehir Çevre Çalışma Grubu üyesi 18 genç, Odunpazarı ilçesinde bulunan Mamuca Göleti mesire alanında temizleme etkinliği yaptı. Gençler 2 saat içerisinde 97 torba çöp topladı. Çevre Çalışma Grubu Başkanı Temel Kunt, pandemi nedeniyle temizlik etkinlğini 2 yıldır yapamadıklarını belirterek, "Uzun bir aradan sonra ilk defa bugün gerçekleştirme fırsatı bulduk. Ahbaplar olarak ülkemizin birçok şehrinde bu hafta sonu etkinliği, yüzlerce ahbabımızla birlikte gerçekleştirdik. Burada topladığımız çöpler bizim değil. Ancak bu dünya hepimizin.Biz Ahbaplar olarak her zaman çevre bilinciyle doğaya saygılı olmaya, ülkemize ve dünyamıza saygılı işler yapmaya devam edeceğiz' diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Odunpazarı, Eskişehir, Ahbap, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AHBAP gönüllüleri mesire alanında 97 torba çöp topladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AHBAP gönüllüleri mesire alanında 97 torba çöp topladı - Son Dakika
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