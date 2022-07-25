Ahbap gönüllülerinden Dara Antik Kenti'nde çevre temizliği - Son Dakika
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Ahbap gönüllülerinden Dara Antik Kenti'nde çevre temizliği

25.07.2022 13:51

Ahbap gönüllüleri ile vatandaşların sit alanında çöp toplaması Ahbap Mardin Şehir Başkanı Gülay Dabakoğlu ile röportaj Ahbap gönüllülerinden Dara Antik Kenti'nde çevre temizliği MARDİN - Ahbap gönüllüleri, Mardin'de "Kirletme temizle" etkinliği kapsamında Dara Antik Kenti'nde çevre temizliği yaptı.

Ahbap gönüllüleri ile vatandaşların sit alanında çöp toplaması

Ahbap Mardin Şehir Başkanı Gülay Dabakoğlu ile röportaj Ahbap gönüllülerinden Dara Antik Kenti'nde çevre temizliği

MARDİN - Ahbap gönüllüleri, Mardin'de "Kirletme temizle" etkinliği kapsamında Dara Antik Kenti'nde çevre temizliği yaptı.

Artuklu ilçesi Oğuz Mahallesi'ndeki etkinlikte Ahbap gönüllüleri, evsel atık ve plastik çöpleri topladı.

Ahbap Mardin Başkanı Gülay Dabakoğlu, AA muhabirine, çevre temizliğiyle farkındalık yaratmaya çalıştıklarını söyledi.

Etkinliğe halkın da destek verdiğini belirten Dabakoğlu, şunları kaydetti:

"İnsanların bizi görüp yardımcı olmaya çalışması amacımıza giden yollardan birine ulaştığımızı göstermektedir. Mardin'in gözde mekanlarından birindeyiz. Dara harabelerine her yıl akın akın turist geliyor. Ahbap ekibi olarak sürekli çevrenin bilincindeyiz ve etkinliklerimiz devam edecektir."

YORUMLAR
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Mardin'in inanç turizmi, deniz turizmine yenik düştü Mardin'in inanç turizmi, deniz turizmine yenik düştü Sıcaklar arttı, Dara Antik Kenti'ne ziyaretçi azaldı Sıcaklar arttı, Dara Antik Kenti'ne ziyaretçi azaldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ahbap gönüllülerinden Dara Antik Kenti'nde çevre temizliği - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ahbap gönüllülerinden Dara Antik Kenti'nde çevre temizliği - Son Dakika
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