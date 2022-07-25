Hilafet çağrıları yapan imamın hedefinde bu kez kadınlar var: Sokaklar kasap dükkanı gibi

"İnsanların bizi görüp yardımcı olmaya çalışması amacımıza giden yollardan birine ulaştığımızı göstermektedir. Mardin'in gözde mekanlarından birindeyiz. Dara harabelerine her yıl akın akın turist geliyor. Ahbap ekibi olarak sürekli çevrenin bilincindeyiz ve etkinliklerimiz devam edecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Ahbap gönüllülerinden Dara Antik Kenti'nde çevre temizliği - Son Dakika

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