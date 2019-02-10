Son Dakika Haberleri: Ahbap'tan Ataç'a Ziyaret

Ahbap'tan Ataç'a Ziyaret

7 dakika önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Ahbap Eskişehir temsilcileri ile bir araya geldi.

Ahbap'tan Ataç'a Ziyaret, System.String[]
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Ahbap Eskişehir temsilcileri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile buluşmaya devam ediyor. Bu kez Ahbap Derneği Eskişehir Şubesi Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Dernek Başkan Yardımcısı Musa Çetintaş ve dernek yöneticileri, yürüttükleri çalışmalar hakkında Başkan Ataç'a bilgiler verdi. Ataç da çevre, sanat ve yardımlaşma gibi konularda görüş alışverişinde bulunulan ziyaretten dolayı memnun olduğunu belirterek konuklarına teşekkür etti.

Buluşma, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:19 Kaynak: İHA

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Eskişehir, Güncel
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