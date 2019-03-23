Son Dakika Haberleri: Ahbap'tan Örnek Çalışma

Ahbap'tan Örnek Çalışma

1 saat önce

Tepebaşı Belediyesi ve Anadolu Halk ve Barış Platformu üyeleri kırsal alanlarda gönüllü temizlik çalışması gerçekleştirdi.

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Tepebaşı Belediyesi ve Anadolu Halk ve Barış Platformu üyeleri kırsal alanlarda gönüllü temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Tepebaşı Belediyesi ve sosyal sorumluluk projeleriyle ülke genelinde faaliyetlerini sürdüren Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP), Eskişehir'de ortak çevre temizliği çalışması yaptı.

Çalışma kapsamında Bozdağ, Hekimdağ ve Yarımca mevkilerinde kırsal alan temizliği yapan AHBAP üyelerine Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü de destek verdi. Mesire alanları ve yol kenarları gibi noktalarda biriken çöpleri geri dönüşüm uygunluğuna göre sınıflandırarak toplayan yaklaşık otuz beş gönüllü de "Farkındalık olması adına bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmayı sürekli olarak yapacağız. Amacımız çevreyi temizlerken insanların da dikkatini bu yöne çekerek çevre kirliliğini azaltmak. Tepebaşı Belediyesi'ne bu çalışmaya sağladıkları desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, toplanan çöplerin sınıflarına göre farklı renklerdeki torbalara doldurulması ile son buldu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:49 Kaynak: İHA

Yarımca, Eskişehir, Tepebaşı, Yaşam
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