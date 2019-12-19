AHBİB, 11 ayda Irak'a 147 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi AHBİB, 11 ayda Irak'a 147 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi - Son Dakika Ekonomi

AHBİB, 11 ayda Irak'a 147 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

6 saat önce

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Başkanı Hüseyin Arslan, birliklerinin ocak-kasım döneminde en fazla ihracatı 147 milyon dolar ile Irak'a, ardından 105 milyon dolar ile Suriye'ye ve 44 milyon dolar ile Yemen'e yaptığı bildirdi.

AHBİB, 11 ayda Irak'a 147 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi, System.String[]

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Başkanı Hüseyin Arslan, birliklerinin ocak-kasım döneminde en fazla ihracatı 147 milyon dolar ile Irak'a, ardından 105 milyon dolar ile Suriye'ye ve 44 milyon dolar ile Yemen'e yaptığı bildirdi.

Arslan, yazılı açıklamasında, birliklerinin ocak-kasım döneminde 926 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, son 12 aylık performansın ise 1 milyar 52 milyon dolar düzeyinde olduğunu belirtti.

Birlik olarak 11 aylık dönemde 252 milyon dolar ile pastacılık ürünlerinin ilk sırada geldiğini, 174,5 milyon dolarla bakliyatın ikinci, 119 milyon dolarla değirmencilik ürünlerinin üçüncülüğü aldığını kaydeden Arslan, "AHBİB'in en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında 147 milyon dolar ile Irak birinci sırada yer alıyor. Bunu 105 milyon dolar ile Suriye, 44 milyon dolar ile Yemen izliyor." ifadesini kullandı.

İhracat, Irak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:00 Kaynak: AA
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