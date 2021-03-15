AHBİB, alternatif pazarlarda rekorlarla ilerliyor - Son Dakika

AHBİB, alternatif pazarlarda rekorlarla ilerliyor

15.03.2021 10:18
AHBİB, alternatif pazarlarda rekorlarla ilerliyor, System.String[]

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, şubat ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artışla 104,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıklarken Endonezya, İran, KKTC, Libya, Uganda ve...

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, şubat ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artışla 104,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıklarken Endonezya, İran, KKTC, Libya, Uganda ve Kongo pazarlarında rekor düzeyde artış yakaladıklarını belirtti.

Şubat ayında 636,2 milyon dolarlık Türkiye genelinde sektör ihracatına AHBİB olarak yüzde 16 oranında destek verdiklerini belirten Başkan Hüseyin Arslan, " Orta Doğu'ya alternatif pazar arayışında elde ettiğimiz başarılı sonuçlar şubat ayı raporlarına da yansıdı. Bu ayda en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkelerde ilk üç sırada yüzde 22 artış ve 17,9 milyon dolar değer ile Irak, yüzde 191 artış ve 14,6 milyon dolar değer ile Suriye, yüzde 60 artış ve 4,5 milyon dolar değer ile Almanya yer aldı. İhracat hacmini en çok artırdığımız ülkelerin başında ise yüzde 2 bin 134'lük rekor artışla Endonezya geldi. 2020 yılı şubat ayında 54 bin dolarlık ihracat yaptığımız Endonezya pazarında bu yıl aynı ayda 1 milyon 202 bin dolarlık performansa ulaştık" dedi.

AHBİB'in şubat ayında ihracatını artırdığı diğer pazarları da büyüteç altına alan Başkan Arslan, şunları söyledi:

"Endonezya'nın ardından en güçlü performansa imza attığımız ülkelerde yüzde 579 artış ve 1,5 milyon dolar ile İran ikinci, yüzde 558 artış ve 2,7 milyon dolar değer ile KKTC üçüncü oldu. Yine bu ayda Libya'ya yüzde 525 artışla 2,5 milyon dolar, Uganda'ya yüzde 454 artışla 227 bin dolar, Kongo'ya yüzde 422 artışla 249 bin dolar ihracat gerçekleştirdik."

"Sektörümüzün stratejik önemi pandemide daha iyi anlaşıldı"

Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar çeşitlerinin insan hayatı için temel gıda olduğunu, sektörün stratejik öneminin Covid-19 salgınında daha iyi anlaşıldığını dile getiren Başkan Arslan, pandemi koşullarında rekorlarla ilerleyen AHBİB üyelerinin elde ettikleri başarının altında pandemi koşullarına hızla uyum sağlama, sürdürülebilir üretimi devam ettirme ve pazarlama kabiliyeti olduğunu vurguladı.

Şubat ayı bölge ihracatını ürün gruplarına göre değerlendiren Başkan Arslan, şunları söyledi:

"AHBİB olarak 2021'in ikinci ayında 143 bin 620 ton ürüne ihraç pazarlarında değer kazandırdık. Şubat ayında en çok ihraç ettiğimiz ürünlerde 22,6 milyon dolar değer ile pastacılık ürünleri birinci, 20 milyon dolar değer ile bakliyat ikinci, 16,1 milyon dolar değer ile şeker ve şeker mamulleri üçüncü sırada yer aldı. Bu ayda bölge ihracatımızda 12,8 milyon dolar değere ulaştığımız kırmızı mercimek, toplam ihracatımızın yüzde 12'sini oluşturdu ve en fazla dış satım yaptığımız ürün oldu."

Başkan Arslan, 2020 yılında yüzde 15 artış sağlayarak 1 milyar 214 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren AHBİB'in 2021'in Ocak-Şubat ayları arasındaki toplam ihracatının yüzde 12 artışla 215 milyon 386 bin dolara ulaştığını sözlerine ekledi. - MERSİN

AHBİB, alternatif pazarlarda rekorlarla ilerliyor

Endonezya, İhracat, dolar, İran, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AHBİB, alternatif pazarlarda rekorlarla ilerliyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

İzmir'de CHP'li belediye ile AK Parti arasında 'Love Erdoğan' gerilimi: Cesedimizi çiğnemeniz gerekir Haftaya yükselişle başlayan dolar 7,60'tan işlem görüyor Gençlerbirliği maçı sonrası Fenerbahçe'den FETÖ patlaması: Sokağa dökmeye çalışıyorlar Minibüsteki fazla yolculara sinirlenen kaymakam kendisini tutamadı: Terbiyesiz herifler sizi Kanal yönetimi, reytinglerde başarıya ulaşan İbrahim Tatlıses'e cip hediye etti Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti Gençlik fotoğraflarını paylaşan Yıldız Tilbe, dünyaca ünlü yıldıza benzetildi İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu
Di Maria'nın maç esnasında evine hırsız girdi, apar topar maçtan çıkıp ailesinin yanına koştu Di Maria'nın maç esnasında evine hırsız girdi, apar topar maçtan çıkıp ailesinin yanına koştu         
10:40
Kırmızı ilimizdeki gidişat pek iç açıcı değil! Kırmızı ilimizdeki gidişat pek iç açıcı değil! "Misafir kabul etmeyin" uyarısı yapan polisi evine çaya davet etti         
10:38
Son ankette, seçim barajını sadece AK Parti ve CHP geçebiliyor Son ankette, seçim barajını sadece AK Parti ve CHP geçebiliyor         
10:20
Son dakika: Konut satışları şubatta yüzde 31,6 azalarak 81 bin 222 oldu Son dakika: Konut satışları şubatta yüzde 31,6 azalarak 81 bin 222 oldu         
09:59
Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor         
09:41
Hastanede olduğu iğne sonrası yüzde 44 engelli kaldı, soruşturma talebi kaymakamlık tarafından reddedildi Hastanede olduğu iğne sonrası yüzde 44 engelli kaldı, soruşturma talebi kaymakamlık tarafından reddedildi         
09:38
Kısıtlamayı ihlal eden genç, Kısıtlamayı ihlal eden genç, "Ben böyle devletin" deyince sinirler gerildi         
00:49
Kendisine tecavüz etmeye çalışan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü Kendisine tecavüz etmeye çalışan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
21:34
Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası         
20:50
Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu         
18:57
Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum         
18:45
Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu         
17:25
Birlikte yaşadığı kadının oğlunu döverek öldüren Harun Sezer'den kan donduran ifade Birlikte yaşadığı kadının oğlunu döverek öldüren Harun Sezer'den kan donduran ifade         
17:05
Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı         
15:59
Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış         
15:05
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek         
14:08
İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 11:00:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AHBİB, alternatif pazarlarda rekorlarla ilerliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei