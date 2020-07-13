AHBİB'den yılın ilk yarısında 606 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika

AHBİB'den yılın ilk yarısında 606 milyon dolarlık ihracat

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğince (AHBİB), yılın ilk 6 ayında 606 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğince (AHBİB), yılın ilk 6 ayında 606 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

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AHBİB Başkanı Hüseyin Arslan, yaptığı yazılı açıklamada yılın ilk yarısında Türkiye'nin gerçekleştirdiği 3,47 milyar dolarlık hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatına yüzde 17 katkı sağladıklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde en fazla ihracatı Irak, Suriye ve Sudan'a yaptıklarını ifade eden Arslan, Orta Doğu ve Afrika başta olmak üzere 182 ülkede Türk çiftçisinin emeğinin değer bulmasını sağladıklarını kaydetti.

Arslan, yılın ilk yarısında ihracat şampiyonu ürünün kırmızı mercimek olduğunu, bunu pastacılık ürünleri ve bitkisel yağların takip ettiğini belirtti.

Birliğin haziran ayında 138 bin ton ürünü dünya pazarlarına ulaştırdığına işaret eden Arslan, şöyle devam etti:

"Birliğimizin en fazla ihraç ettiği ürün grubu yüzde 92 artış ve 26,8 milyon dolar değer ile pastacılık ürünleri oldu. Bunu yüzde 231 artış ve 26,5 milyon dolar değer ile bakliyat, yüzde 257 artış ve 13,8 milyon dolar ile bitkisel yağlar izledi. 14,9 milyon dolar değer ile kırmızı mercimek haziran ihracatımızın yüzde 15'ini elde edip bu dönemde en fazla dış satımı yapılan ürün olarak kayıtlara geçti."

Arslan, AHBİB'in yılın ilk 6 ayında yaptığı ihracat tutarının 606 milyon dolar olduğunu kaydetti.

Hüseyin Arslan, Akdeniz, İhracat, Sudan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:09 Kaynak: AA

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