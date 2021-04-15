AHBİB, ilk çeyrekte 90'a yakın ülkede ihracatını artırdı

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 21 artışla 353,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken Afrika, Asya, Amerika ve Avrupa'daki 90'a yakın ülkede önemli artışlar yakaladıklarını belirtti.

Covid-19 virüsünün mutasyonları nedeniyle küresel ticarette yaşanan zorluklara rağmen geleneksel pazarlarda güçlenmeye devam ettiklerini kaydeden AHBİB Başkanı Hüseyin Arslan, pazar çeşitliğini artırmaya yönelik çalışmalarının olumlu sonuçlarının 2021 yılı Ocak-Mart dönemi ihracat raporlarına da yansıdığını vurguladı.

En fazla ihracat Irak, Suriye ve Almanya'ya

Başkan Hüseyin Arslan, "2021 yılının ilk çeyreğinde dönemde 491 bin 328 ton ürüne uluslararası piyasada değer kazandıran Birliğimizin ana pazarlarını Orta Doğu, Avrupa ve Afrika ülkeleri oluşturdu. En fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler sıralamasında yüzde 41 artış ve 59,5 milyon dolar değer ile Irak birinci sırada yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 77 artış ve 41,5 milyon dolar değer ile Suriye ikinci sırada, yüzde 39 artış ve 14 milyon dolar değer ile Almanya üçüncü sırada takip etti" dedi.

"Endonezya, Liberya ve Beyaz Rusya'da rekor artışlar yakaladık"

2021'in ilk çeyreğinde AHBİB'in ihracat hacminde rekor artışlara imza attığı ilk üç ülkenin Endonezya, Liberya ve Beyaz Rusya olduğunu ifade eden Başkan Arslan, "AHBİB olarak Endonezya'ya ihracatta yüzde 2 bin 517, Liberya'ya ihracatta yüzde bin 880, Beyaz Rusya'ya ihracatta ise yüzde bin 464 artış sağladık. Birliğimizin önemli ihracat artışlarına imza attığı diğer ülkeler arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Çin, İran, Afganistan, Uganda, İtalya, Avusturya, Libya, Fildişi Sahili, Angola, Moritanya, Bulgaristan ve Madagaskar da dikkat çekti" diye konuştu.

'En çok pastacılık ürünleri ihraç ettik'

Yılın ilk çeyreğinde 2 milyar dolarlık sektör ihracatından yüzde 18 pay alan AHBİB'in Ocak-Mart dönemindeki performansını ürün gruplarına göre değerlendiren Başkan Arslan, şunları söyledi:

"En fazla ihraç ettiğimiz ürün grubu listesinde ilk sırada yüzde 22 pay ve 78,4 milyon dolar değer ile pastacılık ürünleri yer aldı. Bunu yüzde 21 pay ve 75,1 milyon dolar değer ile bakliyat ikinci sırada, yüzde 14 pay ve 49,4 milyon dolar değer ile şeker ve şeker mamulleri üçüncü sırada takip etti. Ocak-Mart döneminde tüm ürün gruplarında en fazla ihraç ettiğimiz ürün ise 45,4 milyon dolar değer ve yüzde 13'lük pay ile kırmızı mercimek oldu." - MERSİN