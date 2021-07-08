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AHBİB, yılın ilk yarısında yüzde 20 ihracat artışı yakaladı - Son Dakika

AHBİB, yılın ilk yarısında yüzde 20 ihracat artışı yakaladı

08.07.2021 10:16
AHBİB, yılın ilk yarısında yüzde 20 ihracat artışı yakaladı, System.String[]

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, 2021 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 706,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, en yüksek artışları hububat, yağlı tohumlar,...

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, 2021 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 706,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, en yüksek artışları hububat, yağlı tohumlar, şeker ve şeker mamullerinde yakaladıklarını açıkladı. Başkan Arslan, "2021 yılının Ocak-Haziran ayları arasında 984 bin 273 ton ürünü küresel pazarlarda değerlendiren Birliğimiz, hububatta yüzde 103 artışla 23,9 milyon dolar, yağlı tohumlarda yüzde 86 artışla 47,8 milyon dolar, şeker ve şeker mamullerinde yüzde 75 artışla 92,7 milyon dolar ihracat değerine ulaştı" dedi.

Türkiye'nin yılın ilk yarısındaki 4,15 milyar dolarlık hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatına AHBİB'in yüzde 17 oranında destek verdiğini kaydeden Arslan, Covid-19'un mutasyonları nedeniyle küresel ticarette yaşanan sıkıntılara, lojistik maliyetlerindeki artışlara ve konteyner krizine rağmen geleneksel pazarlarda güçlenmeye devam ettiklerini, uzak pazarlarda da ihracat rekorlarına imza attıklarını vurguladı. Başkan Arslan, "2021 yılının Ocak-Haziran döneminde en fazla ihraç ettiğimiz ürün grubu listesinde yüzde 6 artış ve 165,3 milyon dolar değer ile pastacılık ürünleri birinci sırada yer aldı. Bunu 154,5 milyon dolar değer ile bakliyat, yüzde 75 artış ve 92,7 milyon dolar değer ile şeker ve şeker mamulleri takip etti. Yılın ilk yarısında tüm ürün gruplarında en fazla ihraç ettiğimiz ürün ise 72,2 milyon dolar değer ve yüzde 10 pay ile kırmızı mercimek oldu" diye konuştu.

En fazla ihracat Irak, Suriye ve Almanya'ya

AHBİB'in 2021 yılı ilk yarı ihracatını ülkelere göre değerlendiren Başkan Arslan, söz konusu dönemde 176 ülke ve bölgeye dış satım yaptıklarını, 100'ü aşkın ülkede önemli artışlar yakaladıklarını belirtti. Orta Doğu'ya alternatif pazar arayışlarında büyük gayret gösteren AHBİB üyelerinin Güney Asya, Güney Amerika, İskandinavya, Arap Yarımadası ve Afrika pazarlarında elde ettiği başarıların ihracat raporlarına yansıdığını dile getiren Başkan Arslan, şunları söyledi:

"AHBİB olarak Ocak-Haziran döneminde en fazla ihracatı yüzde 13 artış ve 107,6 milyon dolar değer ile Irak pazarında gerçekleştirdik. Komşumuz Irak'a yaptığımız ihracat, toplam ihracatımızın yüzde 15'ini oluşturdu. Bu ülkeyi yüzde 60 artış ve 83,2 milyon dolar değer ile Suriye ikinci sırada, yüzde 32 artış ve 27,3 milyon dolar değer ile Almanya üçüncü sırada takip etti. Bu dönemde Çin, Venezuela, KKTC, İran, Birleşik Krallık, Fildişi Sahili, Angola, Endonezya ve Nijerya pazarlarında ihracat hacmimizi 11 katına varan oranlarda artırma başarısı gösterdik." - MERSİN

AHBİB, yılın ilk yarısında yüzde 20 ihracat artışı yakaladı

Hüseyin Arslan, Akdeniz, İhracat, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AHBİB, yılın ilk yarısında yüzde 20 ihracat artışı yakaladı - Son Dakika Ekonomi


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