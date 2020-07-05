AHDER'den Başkan Tütüncü'ye ziyaret - Son Dakika

Anadolu Hemşehri Dernekleri Platformu (AHDER) üyeleri, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yü ziyaret etti.

Konuklarını belediye meclis salonunda ağırlayan Tütüncü, hemşehri derneklerinin ziyaretinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kepez Belediyesinin herkesin evi olduğunu belirten Tütüncü, "Her zaman kapımız ve gönlümüz sizlere açık. Hemşehri derneklerinin önemli olduğunu ve derneklerinin yaptığı çalışmaların şehir açısından çok büyük değer taşıdığını her fırsatta ifade ediyorum." diye konuştu.

Toplum ve kamu barışını en güzel şekilde tesis etmeye dönük çalışmalara imza attıklarını anlatan Tütüncü, "İlmek ilmek topluma sevgi dokuyoruz. Topluma sevgi tohumları ekiyoruz." ifadesini kullandı.

Tütüncü, platform üyelerine eski Dokuma Fabrikası yerleşkesinde hizmete açılacak olan Cemil Meriç Müze Kütüphanesi hakkında da bilgi verdi.

Cemil Meriç'in hatırasını en güzel şekilde yaşatacaklarını ifade eden Tütüncü, kütüphanenin en kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulacağını bildirdi.