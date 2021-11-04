Ahed'in Dizi Filmi - Son Dakika

Eşanlamlılar’da Paris’te kendi kimliğiyle çatışan bir İsrailliyi anlatan Lapid, yine kendine dönerek bu kez Filistinli bir aktivistin hayat hikâyesini filme aktarmak isteyen ünlü bir yönetmeni anlatıyor.
Yönetmen: Nadav Lapid
Senaryo: Nadav Lapid
Oyuncular: Avshalom Pollak, Nur Fibak, Lidor Edri, Mili Eshet
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Ha'berech (Ahed's Knee)
Yapımcı Firma: 0
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Almanya, Fransa, İsrail
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 05.11.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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