Ahef Başkanı Kemal Noyan: "Talebimiz Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin Demokratik Bir Şekilde Revizyonu, Özlük Haklarımızın Düzenlenmesi"

HABER: MERVE GÜVEN

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyon (AHEF) Başkanı Kemal Noyan, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin aile hekimlerine ceza ve sözleşme feshi öngören, iş güvencesini elinden alan bir yönetmelik olduğuna dikkat çekerek, "Talebimiz, yönetmeliğin demokratik bir şekilde revizyonu, özlük haklarımızın düzenlenmesi, mali haklarımızın yapılandırılması" dedi.

AHEF Başkanı Kemal Noyan, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne karşı çıkmalarının nedenlerini ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Noyan, şunları ifade etti:

"BİZLER MORALİMİZİ, MOTİVASYONUMUZU ARTIRACAK BİR DÜZENLEME BEKLERKEN 40 KATIR MI 40 SATIR MI DERCESİNE 40 FARKLI İHTAR MADDESİ İÇEREN BİR YÖNETMELİK YAYINLANDI"

"Bir yönetmeliğin işleyen bir sistemi düzeltmesi, düzenleyici olması gerekir. Tam da pandeminin ortasında sağlık çalışanlarının moral ve motivasyona ihtiyaç duymuş olduğu dönemde bizler Sağlık Bakanlığı'ndan sağlık bürokrasisinden moralimizi, motivasyonumuzu artıracak bir düzenleme beklerken 40 katır mı 40 satır mı dercesine 40 farklı ihtar maddesi içeren bir yönetmelik yayınlandı. Maalesef bu yönetmeliğin ihtar maddelerinin Türkiye'de 84 milyon vatandaşın kişiye yönelik sağlık hizmetlerini ileri götürecek bir düzenleme değil. Aksine pandeminin ortasında canla başla savaşan hatta kendi meslektaşlarını toprağa verip ertesi gün mesai yapmak üzere canla başla çalışan bir meslek grubuna, aile hekimlerine cezayı, sözleşme feshini öngören, iş güvencemizi elimizden alan bir yönetmelik olması itibariyle tam da bugün 30 Haziran 2022 tarihinde Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması ile bizlere yapılan bu haksızlığı dile getirmek üzere buradayız.

"TALEBİMİZ CEZA YÖNETMELİĞİNİN, SÖZLEŞME VE ÖDEME YÖNETMELİĞİNİN DEMOKRATİK BİR ŞEKİLDE REVİZYONU"

Çok uzun yıllardır tek bir talebimiz var; 84 milyon vatandaşa modern, Avrupa ve dünya ülkelerine eş sağlık hizmeti vermektir. Bunun önünde bazı engeller var bunları önümüze sağlık bürokrasisi koymakta. Net talebimiz sağlıkta şiddettir. Yakın zamanda sağlıkta şiddete yönelik yapılmış olan hukuki düzenlenme var. Ama daha düne kadar hastane acillerinde, aile sağlığı merkezlerinde yaşanan sağlıkta şiddet olaylarında kişilerin yine tutuksuz yargılanarak ellerini kollarını sallayarak dışarı salıvermeleri, burada yapılmış düzenleme kadar adalet sisteminin de çıkarılmış olan bu mevzuata ne derece sahip çıkmadığını ortaya koymakta. Bir sonraki talebimiz ceza yönetmeliğinin, Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin demokratik bir şekilde revizyonu. Bir diğer talebimiz, aile sağlığı merkezlerinde yıllardır enflasyona karşı erimiş olan, aile sağlığı merkezlerinin kiralarını vermelerinin önünde engel olan, çalıştırdığımız personelin giderlerini karşılayamamaktayız, medikal sarf malzemelerimizi karşılayamamaktayız. Elektrik, su, doğalgaz gibi temel bazı temel ihtiyaçlarımız karşılayamamaktayız. Dolayısıyla aile sağlığı merkezlerine ödene cari gider ödemelerinin sağlıkta hizmeti aksatmayacak noktada iyileştirilmesini istiyoruz. En son talebimiz de en son aralık ayında Meclis'e gelen muhalefetiyle iktidarıyla tüm taraflar tarafından kabul edilen ancak yasalaşamayan, sonrasında 6-7 ay sonra tekrar Meclis gündemine gelen ancak aralık ayındaki iyileştirmelerin yanından dahi geçemeyen bu düzenlemelerin bizlerin özlük haklarını, mali haklarını iyileştirmediğini, aksine yakın zamanda açıklanan Türkiye'de yoksulluk sınırın altında kalan ki bana göre, Türkiye'de çalışan tüm kamu çalışanları şu an yoksulluk sınırının altında çalışmaktadır. Son talebimiz de tabii ki özlük haklarımızın düzenlenmesi, mali haklarımızın yapılandırılması.

"BU ONLARCA YIL DA SÜRSE BİZ MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Biz bu mücadelemize bir yıldır başlamadık, 10 yılın üzerindedir. Hastane nöbetleri ile başlayan sağlıkta şiddet rahmetli Ersin Arslan'ın şehit olması itibariyle özlük haklarımız, biz 10 yılın üzerindedir bu mücadeleye devam ediyoruz. Bu onlarca yıl da sürse biz mücadeleye devam edeceğiz. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu bu süre içerisinde sadece eylemsellikle değil bakanlıkla da sıkça bürokratik ilişki kurduk, tüm konularda raporlarımızı sunduk ancak herhangi bir iyileştirme yapılmadığını üzülerek bildirmek isterim. "