Ahef Başkanı Noyan'dan Bakan Koca'ya Mektup: "Demokratik Haklarımızda Israrcı Olacağız"

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Kemal Noyan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yazdığı mektupta, "Aile hekimliği sistemi içerisindeki hekimler ve tüm sağlık profesyonelleri olarak Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği, adil-hakkaniyete uygun, evrensel normlarda düzenleninceye, mali sorunlarımız 81 il özelinde detaylandırılıncaya ve sayısız defa Sağlık Bakanlığı'na ilettiğimiz düzenlemelerin gereği yapılıncaya kadar demokratik haklarımızda ısrarcı olacağız" dedi.

AHEF Başkanı Noyan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bugün bir mektup yazdı. Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin adil olmadığını belirten Noyan'ın mektubu şöyle:

"YÖNETMELİĞE KARŞI SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ MÜCADELENİN BİRİNCİ YILINA GİRMEK ÜZEREYİZ"

"Pandeminin en sıkıntılı günlerinde, her gün onlarca meslektaşımızın amansızca yaşam mücadelesi verdiği, birçoğunun yaşamını yitirdiği, moral ve motivasyona en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde 'Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği' denilen, bir yönetmelikten ziyade, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanı ebe ve hemşireler için kırktan fazla ceza maddesi içeren, hekimlerin iş güvencelerini ortadan kaldıran, sözleşme fesih komisyonu adı altında iş akdini sona erdirme hakkını kendinde bulan, bizleri susturmaya, bir cendere içerisinde sağlık hizmeti sundurmaya çalışan zihniyetin ürünü olan 'ceza yönetmeliğine karşı' sürdürdüğümüz mücadelenin birinci yılına girmek üzereyiz.

"SAĞLIK BÜROKRASİSİ UZUN ZAMANDIR SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN TALEPLERİNİ DUYMAK İSTEMİYOR"

Bağlı bulunduğumuz Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu; 22.11.2021, 29.12.2021 ve 16.05.2022 tarihlerinde Sağlık Bakan Yardımcımız ile 03.12.2021 ve 23.12.2021 tarihlerinde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile 'Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin (ceza yönetmeliği)' birçok ihtar maddesinin adil ve hakkaniyete uygun olmadığı, sözleşme fesih komisyonlarının keyfi uygulamaları ile iş güvencemizi elimizden aldığını ve sözleşme ekinde mevcut olan 40 kadar ihtar maddesinin, moral ve motivasyonumuzu bozan, Türkiye'de aile hekimliğini ileri taşımak yerine geriye götüren, hekimlik sanatının icrasına dair bir mevzuat olmadığını defalarca dile getirmiştir.

Uzun zamandır sağlık bürokrasisinin aile hekimlerinin ve tüm sağlık profesyonellerinin taleplerini duymak istemediğini, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının moral ve motivasyon kayıplarına aldırış etmediklerini üzülerek görmekteyiz.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YÜZDE 4,8'LİK BİR İNSAN KAYNAĞI İLE TÜM SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜZDE 40'LIK KISMINI GÖĞÜSLÜYOR"

Bugün aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları bebek ölüm hızı, anne ölüm hızı, aşılama oranı, kanser tarama, doğumda beklenen yaşam süresi, birinci basamak poliklinik hizmetleri ve daha sayamayacağımız birçok hizmette OECD verilerini yakalamış, hatta ülkesini terk etmeyi göze alan hekimlerin tercih ettiği birçok Avrupa ve dünya ülkesini geride bırakmıştır.

Tüm bu başarıyı, OECD ülkelerinin birinci basamağa ayırdığı mali kaynağın neredeyse yarısı kadar bir bütçe ile yapan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları, ülkemizdeki tüm sağlık çalışanlarının %4,8'lik bir insan kaynağı ile tüm sağlık hizmetinin %40'lık bir kısmını göğüslemektedir.

"İLETTİĞİMİZ DÜZENLEMELERİN GEREĞİ YAPILINCAYA KADAR DEMOKRATİK HAKLARIMIZDA ISRARCI OLACAĞIZ"

Dünya ve ülkemizin içinden geçtiği sosyal ve ekonomik zor günlerde biz aile hekimleri olarak özellikle pandemi döneminde üstümüze düşeni layığı ile yaptığımızı tüm sağlık camiasına gösterdik.

Bizlerin temel isteği, adil-hakkaniyete uygun bir mevzuat, 84 milyon vatandaşımıza daha nitelikli sağlık hizmeti verecek mali koşullar ve bizleri dinleyecek, anlayacak bürokratik bir iletişimdir.

Aile hekimliği sistemi içerisindeki hekimler ve tüm sağlık profesyonelleri olarak Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği, adil-hakkaniyete uygun, evrensel normlarda düzenleninceye, mali sorunlarımız 81 il özelinde detaylandırılıncaya ve sayısız defa Sağlık Bakanlığı'na ilettiğimiz düzenlemelerin gereği yapılıncaya kadar demokratik haklarımızda ısrarcı olacağız."