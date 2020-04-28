AHEF'ten Kovid-19'dan yaşamını yitiren aile hekimleri için şehitlik unvanı talebi - Son Dakika

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede görevi başındayken hastalığa yakalanarak hayatını kaybeden aile hekimlerine "şehitlik" unvanı verilmesi talebinde bulundu.

AHEF'ten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özlem Sezen, İstanbul'da Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezinde görevli aile hekimi Dr. Yavuz Kalaycı ile Mersin'in Silifke ilçesinde aile hekimi Dr. Erdinç Şahin'in koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybettiklerini anımsattı.

Sezen, "Salgınla en ön safta mücadele eden ve hayatını riske atarak sağlık hizmeti sunmaya çalışan hekimlerimiz Dr. Yavuz Kalaycı ile Dr. Erdinç Şahin kutsal bir ülkü uğrunda ve görevlerini ifa ederken maruz kaldıkları bu hastalıkla canla başla mücadele ediyordu. Hakları kesinlikle şehitlik mertebesidir." ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının haklarına değinen Sezen, şunları kaydetti:

"Hekimlerimizin, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereğince sağlık hizmeti sunması sebebiyle ve mezkur yasanın 3/6 maddesi 'Sözleşmeli olarak çalışmaya başlayanların, daha önce bağlı oldukları sosyal güvenlik kuruluşlarıyla ilişkileri aynı şekilde devam ettirilir. Ancak, her türlü prim, kesenek ve kurum karşılıkları bu fıkrada belirtilen ücretlerden kesilerek ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna aktarılır. Bunlar önceki durumları çerçevesinde tedavi yardımlarından yararlanmaya devam ederler.' hükmüne istinaden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Sosyal Haklar ve Yardımlar başlıklı VI. kısmındaki 188. maddesinde yer alan 'Devlet memurlarının hastalık, analık ve görevden doğan kaza ile mesleki hastalık hallerinde gerekli sosyal sigorta yardımları sağlanır.' hükmü göz önüne alınarak yakınlarının sosyal sigorta hak imkanlarından yararlanacağına ilişkin inancımız tamdır."

Sezen, hayatını kaybeden hekimlerin görevleri nedeniyle kamu görevlilerini kapsamına alan ve vazifenin etkisiyle meydana gelen bedensel zararlara karşı maluliyet riskinin giderilmesini amaçlayan "vazife malulü" olarak kabulü ve geride bıraktığı hak sahiplerinin malullük yardımlarından faydalanabilmesi için de başvuru yapacaklarını belirtti.

Kutsal bir ülkü ve inanç uğruna canını feda eden hekimlerin kendilerine tanınan sosyal güvenlik haklarına ilave olarak şehitlik mertebesine alınmaları gerektiği kanaatinde olduklarını ifade eden Sezen, "Nitekim Sayın Bakanımız da salgınla mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına şehitlik unvanı verilmesine sıcak baktığını belirtmektedir. Arz edilen nedenlerle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesindeki Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğüne hekimlerimizin şehit olarak kabulü yönünde tarafımızdan başvuru yapılmakla birlikte, Sayın Bakanlığımız tarafından da vefat eden hekimlerimizin hatıralarının yaşatılması, daha çok hekimimizin yakınlarının kullanacağı bu menfaatten faydalanılması için onay verilmesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile de koordine edilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.