Son Dakika Haberleri: AHİ ÇELEBİ CAMİİNİ SU BASTI
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AHİ ÇELEBİ CAMİİNİ SU BASTI

40 dakika önce

Eminönü'nde bulunan Ahi Çelebi Camii'nin içi ve avlusu yoğun yağmur nedeniyle sular altında kaldı.

AHİ ÇELEBİ CAMİİNİ SU BASTI, System.String[]

Eminönü'nde bulunan Ahi Çelebi Camii'nin içi ve avlusu yoğun yağmur nedeniyle sular altında kaldı. Caminin avlusunda oluşan su birikintisinde ise iki çocuk yüzerek eğlendi.
Eminönü'nde bulunan ve restorasyonu süren tarihi camilerden Ahi Çelebi Camii yoğun yağış nedeniyle sular altında kaldı. Caminin avlusu ve içi sularla doldu. Caminin avlusunda biriken suda iki çocuk yüzerek eğlendi. Cami içindeki halılar ise biriken su nedeniyle su yüzeyinde kaldı.

Görüntü Dökümü:
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-Camiden genel ve detaylar
-Avluda yüzen çocuklar
-Cami içinden ve dışından görüntüler

17.08.2019 - 16.15 Haber Kodu : 190817165


Eminönü, Çelebi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:50 Kaynak: DHA
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