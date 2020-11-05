Ahi diyarında hayvancılık projesiyle yeni istihdam alanları açılacak - Son Dakika

Ahi diyarında hayvancılık projesiyle yeni istihdam alanları açılacak

05.11.2020 17:19
Ahi diyarında hayvancılık projesiyle yeni istihdam alanları açılacak, System.String[]

Ahi diyarı Kırşehir'de hayata geçirilecek "Ahi İlinde İstihdam ve Üretime Tam Destek Projesi" ile hayvancılık sektöründe yeni iş imkanları sağlanacak.

Ahi diyarı Kırşehir'de hayata geçirilecek "Ahi İlinde İstihdam ve Üretime Tam Destek Projesi" ile hayvancılık sektöründe yeni iş imkanları sağlanacak.

Kırşehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından hazırlanan 1 milyon 483 bin lira bütçeli proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Proje desteği için Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA), Kırşehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve ilgili kurumlar arasında protokol imzalandı.

Kırşehir Valiliğinde düzenlenen törende konuşan Vali İbrahim Akın, 1 milyon 483 bin lira bütçeli projede Kırşehir'in temel geçim kaynakları arasında olan hayvancılık sektöründe istihdamın artırılması, kırsal alandaki üreticilerin bu işi bilinçli ve verimli yapmalarının hedeflendiğini söyledi.

Birlik tarafından hazırlanan proje ile yeni süt toplama merkezlerinin açılacağını ve mevcutlarının kapasitelerinin artırılacağını vurgulayan Akın, "Belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi amacıyla Savcılı Büyükoba, Benzer, Değirmenkaşı ve Hanyeri köylerine dört yeni süt toplama merkezi kurulacak. Ayrıca Mucur, Ulupınar, Çayağzı, Bayramözü, Hamit, Ömerhacılı'da bulunan mevcut süt toplama merkezlerinin kapasitesi artırılacak ve altyapıları iyileştirilecek." dedi.

Konuşmanın ardından destek protokolü Vali Akın, AHİKA Genel Sekreteri Bekir Varol ve Kırşehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bülent Ozan tarafından imzalandı.

Proje kapsamında, mevcut olan ve yeni kurulacak süt toplama merkezleri ile birliğin bürosunda süt iş ve işlemlerini yürütmek üzere Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) vasıtasıyla personel istihdam edilecek.

Protokol çerçevesinde Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilçe müdürlüklerince ilgi duyan çiftçilere, kadınlara, engellilere ve İŞKUR bünyesinden istihdam edilecek kişilere süt hayvancılığında işletme kurulumu ve planlama, bakım ve besleme, sürü yönetimi gibi alanlarda eğitim verilecek.

Ahiler Kalkınma Ajansı, Damızlık, Kırşehir, İstihdam, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ahi diyarında hayvancılık projesiyle yeni istihdam alanları açılacak - Son Dakika


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