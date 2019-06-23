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Ahi Evran Gençlik Kampı kapılarını açtı

1 saat önce

Kırşehir'in Hirfanlı Barajı bölgesinde yer alan Ahi Evran Gençlik Kampı, kapılarını yeni dönemde gençlere açtı.

Ahi Evran Gençlik Kampı kapılarını açtı, System.String[]
Kırşehir'in Hirfanlı Barajı bölgesinde yer alan Ahi Evran Gençlik Kampı, kapılarını yeni dönemde gençlere açtı.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yer alan ve her yıl Türkiye'nin dört bir yanından gelen ortalama 5 binden fazla genci ağırlayan Ahi Evran Gençlik Kampı, gençlerin milli ve manevi değerlerini yükseltmeleri açısından önemli eğitimler veriyor.

Gençleri her türlü kötü alışkanlıklardan korumakla birlikte kamp sürecince düzenlenen sportif ve kültürel etkinlerle de gençlerin yaz aylarını dolu-dolu geçirmeleri bölgede sağlanıyor.

Yeni sezonu da açan Ahi Evran Gençlik Kampı, misafirlerini ağırlamaya başladı. Ahi Evran Gençlik Kampını ziyaret eden Kırşehir Valisi İbrahim Akın, gençlerin kültür ve medeniyet şehrinde eğitim almalarının ve yaz tatilini değerlendirmelerinin önemli olduğunu söyledi.

Gençlerle bir araya gelen Vali Akın, Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran-ı Veli'nin memleketi, Ahiliğin başkenti, kültür ve medeniyet şehri Kırşehir'de gençlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade edip, gençlerin kamp sürecini iyi değerlendirmeleri üzerine nasihatlerde bulundu.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen gençler ise kampı önemli bulduklarını ve Gençlik ve Spor Bakanlığının verdiği hizmetten memnun olduklarını ifade etti. - KIRŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:44 Kaynak: İHA
Türkiye, Hirfanlı Barajı, Kırşehir, Güncel
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