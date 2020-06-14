Ahi Evran Gençlik Kampında yaz dönemi başladı - Son Dakika

Kırşehir, Cacabey, Kaman ve Mucur Gençlik Merkezlerinden başvuru yapılabileceği de ifade edildi.

Kamp için Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ek Bina (Ahi Stadyumu Yanı), Aşıkpaşa Spor Salonu,

Kırşehir'de 18-22 yaş arası gençlerin kamptan ücretsiz faydalanacağı vurgulanan açıklamada, kamp başvurularının Türkiye Cumhuriyeti kimlik belgesi ile şahsen yapılması istendi.

Kaman ilçesinde Hirfanlı Barajı yanında bulunan kamp merkezinde çeşitli önlemler alındığı aktarılan açıklamada, maske takılması, fiziksel mesafenin korunması, temizlik ile hijyene önem gösterilerek, tedbirlere riayet edileceği kaydedildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşme programı kapsamında Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampının gençleri ağırlayacağı belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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