Ahi Evran'ın vefaatının 760. yılı nedeniyle mevlid okutulacak - Son Dakika

Ahi Evran'ın vefaatının 760. yılı nedeniyle mevlid okutulacak
01.04.2021 10:33
Kırşehir'de, 2021 Ahi Evran'ı Anma Yılı etkinlikleri kapsamında Ahi Evran Veli için mevlid okunacak.
Kırşehir'de, 2021 Ahi Evran'ı Anma Yılı etkinlikleri kapsamında Ahi Evran Veli için mevlid okunacak.
Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanlığı ile Ticaret İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğü işbirliğinde planlanan mevlid programı Cuma Namazı öncesi merhumun türbesinin de bulunduğu ve Cumhuriyet tarihinin ilk külliye projesi olan Ahi Evran Camiinde gerçekleştirilecek. Ahi Evran Veli 1 Nisan 1261 günü Moğol saldırısına karşı şehri müdafaa sırasında şehit düşmüştü. - KIRŞEHİR
Son Dakika MHP Kocaeli İl Binası'na "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" sloganlı afiş asıldı Mağazanın reyonundan aldığı bıçakla bileklerini kesti İpek Hattat'tan köpek dışkısına oturtmaya çalıştığı kuryeye pişkin teklif Karantinada olması gereken aşçı iş yeri görünümlü pavyonda yemek yaparken yakalandı Pencereden kaçmaya çalışırken polisle burun buruna geldiler! Koşarken birbirlerini ezeceklerdi Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası Koronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin'den önemli uyarı: Aşıları stoklamayın, hemen uygulayın