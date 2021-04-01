Ahi Evran'ın vefaatının 760. yılı nedeniyle mevlid okutulacak - Son Dakika

Kırşehir'de, 2021 Ahi Evran'ı Anma Yılı etkinlikleri kapsamında Ahi Evran Veli için mevlid okunacak.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanlığı ile Ticaret İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğü işbirliğinde planlanan mevlid programı Cuma Namazı öncesi merhumun türbesinin de bulunduğu ve Cumhuriyet tarihinin ilk külliye projesi olan Ahi Evran Camiinde gerçekleştirilecek. Ahi Evran Veli 1 Nisan 1261 günü Moğol saldırısına karşı şehri müdafaa sırasında şehit düşmüştü. - KIRŞEHİR