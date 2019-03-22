Son Dakika Haberleri: Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Mücevher İhtisas Fuarında

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Mücevher İhtisas Fuarında

26 dakika önce

Kayseri Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri nitelikli mücevher ihtisas fuarı olan İstanbul Jewelry Show'a katıldı.

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Mücevher İhtisas Fuarında, System.String[]
Kayseri Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri nitelikli mücevher ihtisas fuarı olan İstanbul Jewelry Show'a katıldı.

21-24 Mart tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde devam edecek olan Mücevher Fuarına İstanbul dışından ilk kez bir lise olarak; Kayseri/ Kocasinan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak katılım gösterdi. Bin 250'nin üzerinde yerli ve yabancı mücevher firma ve markasının yer aldığı, usta ve genç mücevher tasarımcıları da en son model ürünlerinin sergilendiği fuarda, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak alan öğrencilerinin tasarımları, 3D model çizimleri ile tasarladıkları ürünler/takılar 5J31 numaralı stantta ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Okul Müdürü Halis Karabulut yaptığı açıklamada, "Okulumuzun Kuyumculuk Teknolojisi alanında öğrencilerimizin kendilerini daha iyi geliştirebilmeleri ve bu konuda yeterli tecrübe kazanmaları için bu fuarda bulunmaları büyük bir kazanım. Bu fuara katılım geleneksel hale getirilip birçok öğrencinin bu tecrübeyi kazanması ilimiz ve okulumuz için büyük bir kazanç olacaktır. Büyük tasarımcılar belki de bu şekilde yetişecektir. İlimizde tek olan bu alana gereken önemi hep birlikte verip bu konuda bir habitat oluşmasını sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:54 Kaynak: İHA

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