Son Dakika Haberleri: Ahi Evran Üniversitesi'nde Kadınlar Günü Etkinlikleri

Ahi Evran Üniversitesi'nde Kadınlar Günü Etkinlikleri

41 dakika önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (AEÜ) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla etkinlikler düzenlendi.

Ahi Evran Üniversitesi'nde Kadınlar Günü Etkinlikleri, System.String[]
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (AEÜ) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla etkinlikler düzenlendi.

AEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, rektörlük binasında bulunan kadın personeli ziyaret ederek Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadın personeli odalarında tek tek ziyaret ederek karanfil hediye eden Gökbel, kadının toplumda çok önemli bir yeri olduğunu, yeni bir neslin yetiştirilmesinde kadının büyük bir rol üstlendiğini ifade etti.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda da, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı ortaklığında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi.

Kongre ve Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleşen etkinlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün önemini anlatan bir sunum yapıldı. Sunumun ardından öğrenciler tarafından şiirler okunarak müzik dinletisi ile program sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:29 Kaynak: AA

Kırşehir, Ahi Evran Üniversitesi, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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