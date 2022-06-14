Ahi Evran Üniversitesi'ndeki öğrenciler 'Ahilik Yemini' ile mezun oldu

KIRŞEHİR - Türkiye'de 'Yenilikçi Üniversite' sloganıyla eğitim veren Ahi Evran Üniversitesi öğrencileri 'Ahilik Yemini' ederek mezun oldu.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı mezunlarını üniversite kampüs alanında düzenlenen törenin ardından uğurladı. Törende, Ahilik Kültürü ve Medeniyeti dersinin de alındığı üniversitede şed kuşatma töreni yapıldı. Üniversite birincisi Huriye Arıkan'a şedini Rektör Vatan Karakaya kuşattı. Temsili şed kuşatma töreninin ardından tüm öğrencilere Ahilik Yemini yaptırıldı. Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karayaka, mezun olan öğrencilerin başlarken uzun dönem olarak algıladıkları eğitim süreçlerinde mezun olarak sona geldiklerini söyledi.

Karakaya; "Aldıkları eğitimle öğrencilerimiz insanlığa hizmet edecekler. Yunus, Ahi Evran, Hacı Bektaş-ı Veli gibi aldığınız eğitimle yeniden doğacak ve insanlığa umut olacaksınız" dedi. Yapılan Ahilik Yemini'nin ardından öğrenciler kep fırlattı.