Ahi Evran Üniversitesinin yabancı öğrencileri futbol turnuvasında ter dökecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahi Evran Üniversitesinin yabancı öğrencileri futbol turnuvasında ter dökecek - Son Dakika

Ahi Evran Üniversitesinin yabancı öğrencileri futbol turnuvasında ter dökecek

6 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin kaynaşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen futbol turnuvası başladı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin kaynaşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen futbol turnuvası başladı.

KAEÜ Dış İlişkiler Ofisi tarafından organize edilen turnuvada, Ahıska, Afrika, Yemen, Türkmenistan, Afganistan ve Sudan takımları mücadele edecek.

Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, "Uluslararası Öğrenciler 1. Dünya Kupası"nın açılışında yaptığı konuşmada, sporculara başarı dileyerek, turnuva ile farklı ülkelerden gelen öğrencilerin kaynaşmasını, birlik ve beraberliğini pekiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Üniversitede ilk kez uluslararası bir turnuva düzenlendiğini ifade eden Karakaya, "Turnuvamız ilerleyen yıllarda da devam edecek. Üniversitedeki yabancı öğrencilerin kendilerini evlerindeymiş gibi hissetmeleri için elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz." dedi.

Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Erman Akıllı da üniversitelerinde 41 farklı ülkeden bin 158 öğrencinin eğitim gördüğünü vurgulayarak, bu sayıyı 5 bine çıkarmayı hedeflediklerin dile getirdi.

Öğrencilerin arasında yetenekli sporcular bulunduğuna işaret eden Akıllı, şunları kaydetti:

"İlkini düzenlediğimiz turnuvamızda 6 takımımız mücadele ediyor. Final sınavları bitti, birçok öğrenci ülkesine, başka şehirlerdeki arkadaşlarının yanına gitti. Kentte kalan öğrencilerimiz arasında takımlarımızı oluşturduk ama ilerleyen yıllarda bu sayı ve tanınırlık daha çok artacaktır. Öğrencilerimizin birçoğu şu anda aynı evde kalıyor. Aynı yurtlarda, çoğunlukla aynı odaları paylaşıyorlar. Bugün ise aynı sahada birlikte mücadele edip ter döküyorlar. Bu da sahip oldukları kardeşlik ve dostluk duygusunun pekişmesine katkı sağlayacaktır."

Turnuvanın açılış maçında, Afganistan takımı, Ahıska takımını 3-0 yendi. Turnuvada dereceye girecek takımlara çeşitli ödüller verilecek.

Ahi Evran Üniversitesinin yabancı öğrencileri futbol turnuvasında ter dökecek

Afganistan, Kırşehir, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:59 Kaynak: AA
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