Ahi Evran Veli Türbesine ziyaretçi sayısı arttı - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılının 'Ahi Evran Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelgesi ardından kentteki Ahi Evran Veli türbesine gelen ziyaretçi sayısı arttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen 20 Şubat'ta 2021 yılının 'Ahi Evran Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımladı. 2021 yılının 'Ahi Evran Yılı' ilan edilmesi, kentte sevinçle karşılandı. Öte yandan ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran Veli'nin türbesine ilgi de arttı. Çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler, türbede dua ediyor.